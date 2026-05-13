¿Te robaron el celular en Mendoza?: así podés saber si la Policía lo recuperó y cómo reclamarlo

La Suprema Corte de Justicia habilitó un sistema online para consultar objetos secuestrados en operativos policiales. Celulares, bicicletas, televisores y otros bienes pueden ser buscados de manera gratuita a través de la página y reclamarlos.

Si en los últimos años te robaron un celular o una bicicleta por ejemplo, ahora tenés la manera de ver si la policía de Mendoza lo recuperó y poder reclamarlo. El Poder Judicial puso en funcionamiento una nueva página digital que permite a las víctimas de robos verificar si sus pertenencias fueron recuperadas por la Policía durante distintos procedimientos realizados en la provincia.

La herramienta, denominada Sistema de Consulta de Secuestros Judiciales, ya se encuentra disponible en el portal oficial de la Justicia mendocina y busca facilitar la devolución de objetos robados como celulares, bicicletas, electrodomésticos, televisores y autopartes. El mecanismo permite realizar búsquedas de forma gratuita, anónima y sin necesidad de crear una cuenta.

Cómo funciona el sistema para buscar celulares y objetos robados en Mendoza

La nueva plataforma fue impulsada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza con el objetivo de transparentar la información judicial y agilizar el recupero de bienes secuestrados durante allanamientos y operativos policiales.

Muchas veces, los objetos robados son recuperados meses después de realizada la denuncia, pero las víctimas nunca llegan a enterarse. Ahora, con este sistema online, cualquier persona podrá consultar si alguno de esos bienes le pertenece.

El acceso se realiza desde el sitio oficial: Portal de Secuestros Judiciales de Mendoza

Paso a paso: cómo saber si recuperaron tu celular

Dentro del portal, los usuarios deben ingresar al apartado “Consulta de Secuestros Judiciales”, donde encontrarán diferentes categorías para realizar la búsqueda. Se debe seleccionar la Circunscripción judicial (depende del departamento) y seleccionar el objeto que se quiere buscar. Actualmente, se pueden consultar artículos secuestrados durante 2025 y 2026 en categorías como:

Teléfonos celulares y radios transmisores

Bicicletas

Televisores

Computación

Electrodomésticos

Electrónica

Instrumentos musicales

Aires acondicionados

Heladeras y freezer

Elementos de electricidad

Objetos vinculados al rubro motor

En cada publicación se puede ver la fecha en la que fue recuperado el objeto, la descripción del mismo, fiscalía interviniente, fotografías del estado del artículo para identificarlo por marca o modelo y el número de serie o características particulares.

En el caso de los celulares robados, también pueden aparecer datos específicos que ayuden a identificar el equipo, como el modelo exacto o detalles del dispositivo. Además, el sistema permite descargar un archivo PDF con la información y las imágenes del objeto secuestrado.

Qué hacer si encontrás tu celular o pertenencia

Si una persona reconoce un objeto como propio, deberá presentarse en la sede judicial correspondiente con documentación que acredite la titularidad. En el caso del Gran Mendoza y Valle de Uco, el trámite se realiza en el Polo Judicial Penal, ubicado en Plantamura y Atahualpa Yupanqui, en Ciudad.

Para avanzar con la devolución, se recomienda llevar:

Copia de la denuncia del robo

Factura de compra

Número de IMEI o serie del celular

Fotografías

Garantías o documentación respaldatoria

Una vez comprobada la propiedad del bien, la restitución se concreta mediante una orden judicial.