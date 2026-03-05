¿Te robaron el auto? la Policía desarticuló un desarmadero clandestino con 7 vehículos con pedido de secuestro

La Policía de Mendoza descubrió un desarmadero clandestino en Guaymallén donde desguazaban autos robados para vender sus autopartes. En el operativo detuvieron a dos personas y secuestraron siete vehículos con pedido de secuestro activo.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Sustracción de Automotores, quienes llevaban adelante una investigación para dar con un grupo de personas que utilizaba la zona para acopiar y desarmar vehículos de procedencia ilícita.

A partir de las tareas investigativas y las pesquisas realizadas en el terreno, los investigadores lograron identificar el inmueble donde funcionaba el lugar utilizado para estas maniobras. Una vez en el sitio, los policías constataron la presencia de varios vehículos robados, la mayoría sustraídos en distintos puntos del radio céntrico de Guaymallén.

Según informaron fuentes policiales, se trataba principalmente de autos fabricados entre 1990 y 2010 que se encontraban en avanzado proceso de desguace. Se presume que las autopartes eran extraídas para ser comercializadas en el mercado ilegal.

Durante el procedimiento fueron detenidas dos personas que se encontraban en el lugar y que, de acuerdo con la investigación, habrían participado en el acopio y resguardo de los rodados. Además, los efectivos lograron secuestrar siete vehículos que registraban pedido de secuestro activo por robo.