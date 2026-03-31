¿Te quedaste sin agua en el centro? esto es lo que está pasando

Muchos vecinos de la Ciudad de Mendoza reportaron que se quedaron sin agua en sus hogares o en los comercios en los que trabajan. Aguas Mendocinos emitió un comunicado sobre cortes imprevistos.

Los vecinos y los trabajadores que están en el Gran Mendoza están desconcertados porque comenzó a faltar el agua en sus casas y en los comercios donde trabajan. Si bien a muchos los tomó por sorpresa, se trata de una medida que anunció Aguas Mendocinas como un corte repentino

Según el detalle oficial, las interrupciones principalmente en el Gran Mendoza y en Guaymallén, comenzaron desde la mañana y se distribuyen en diferentes zonas con horarios variados de restitución del servicio.

Entre los puntos afectados se encuentra el barrio La Favorita, donde el corte inició a las 14:45 y se prevé que el servicio se restablezca cerca de las 23:00. En tanto, en Guaymallén, el área comprendida entre calles Brandsen y Paso de los Patos, y de Alsina a Cipolletti, sufrió una interrupción entre las 10:30 y las 14:30.

También se registraron cortes en sectores de Ciudad. Uno de ellos abarca desde calles Garibaldi a Ayacucho, entre San Martín y la Costanera, con interrupción desde las 10:00 hasta las 18:00. A su vez, en el distrito La Favorita (Capital), el servicio se vio afectado desde las 08:15 y se espera su normalización hacia las 16:00.

Otro de los sectores comprometidos corresponde al área delimitada por San Martín a Costanera y de Brasil hasta Ayacucho, donde el corte comenzó a las 11:15 y se extendería hasta las 20:00.

La situación generó complicaciones tanto en hogares como en comercios, especialmente en horarios de alta actividad. Hasta el momento, no se brindaron mayores precisiones sobre las causas de estos cortes imprevistos.

Desde la empresa prestataria recomendaron a los usuarios hacer un uso responsable del agua una vez restablecido el servicio, ante la posibilidad de demoras en la normalización total del suministro.

Estos son los cortes imprevistos de Aguas Mendocinas

Estos son los cortes imprevistos de Aguas Mendocinas: