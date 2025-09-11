Tardes calurosas en Mendoza: ¿cuándo llega la máxima a 26 grados?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que continuarán las máximas superiores a los 20 grados. Para el sábado se espera que llegue a los 26.

La temperatura en Mendoza continuará con máximas cercanas a los 25 grados. Durante varios días, estará cálido y sin nubosidad con vientos moderados.

¿Cómo estará este jueves 11-09-2025?

Este jueves habrá poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 10°C

Viernes 12-09-2025

El viernes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 10°C

Sábado 13-09-2025

El sábado habrá poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 11°C

Domingo 14-09-2025

El domingo, en tanto, estará algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 22°C | Mínima: 10°C