Suspendieron las clases presenciales en la Zona Este de Mendoza por el fuerte viento

La DGE confirmó que este viernes 8 de mayo no habrá actividad presencial en los turnos vespertino y nocturno en cinco departamentos debido a las intensas ráfagas pronosticadas.

La Dirección General de Escuelas (DGE) decidió suspender las clases presenciales este viernes 8 de mayo en varios departamentos de la Zona Este de Mendoza debido al pronóstico de viento intenso y las recomendaciones emitidas por Defensa Civil. La medida alcanza a los turnos vespertino y nocturno en escuelas de todos los niveles y modalidades de San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

Desde la DGE informaron que, ante la suspensión de la presencialidad, las actividades escolares deberán realizarse de manera virtual mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza.

La decisión fue tomada luego de que los informes meteorológicos confirmaran un importante aumento del viento sur hacia la tarde y la noche, con ráfagas que podrían superar los 45 kilómetros por hora en distintos sectores de Mendoza.

Mientras tanto, en el resto de la provincia el servicio educativo continuará desarrollándose con normalidad.

Cómo estará el tiempo este viernes en Mendoza

Según el pronóstico oficial, durante este viernes habrá condiciones meteorológicas inestables en gran parte de la provincia. Se espera la presencia de viento Zonda en sectores de precordillera y especialmente en Malargüe desde las primeras horas del día hasta la tarde.

Además, a partir de las 17 se prevé un marcado incremento del viento sur en la Zona Sur y, desde las 19, el fenómeno avanzará hacia el Gran Mendoza y el Este provincial con ráfagas intensas. El fenómeno podría extenderse hasta la madrugada del sábado.

Los especialistas anticiparon además un aumento progresivo de la nubosidad y probabilidades de precipitaciones débiles en diferentes sectores de Mendoza. Las lluvias comenzarían durante la tarde en el sur provincial y luego avanzarían hacia el Valle de Uco y el Gran Mendoza durante la noche.

En cuanto a las temperaturas, el ingreso de aire frío provocará un marcado descenso de la temperatura:

Máximas entre 13°C y 14°C

Mínimas cercanas a 0°C en Malargüe y Valle de Uco

en Malargüe y Valle de Uco Posibles heladas parciales en distintas zonas de la provincia

Cómo estará el sábado en Mendoza

Para el sábado 9 de mayo se espera una mejora paulatina de las condiciones meteorológicas. El pronóstico indica cielo despejado a parcialmente nublado, con viento leve del norte y temperaturas bajas durante la mañana, especialmente en zonas rurales y del sur mendocino. Las mínimas podrían llegar a -2°C en sectores de Malargüe y Valle de Uco, mientras que las máximas rondarán entre 12°C y 13°C.