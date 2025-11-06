Suspendieron las clases en un departamento de Mendoza por las fuertes tormentas y caída de granizo

La Dirección General de Escuelas confirmó la suspensión de clases en Tupungato para los turnos vespertino y nocturno debido a las tormentas eléctricas y caída de granizo que afectaron la zona. En el resto de Mendoza, las actividades se desarrollan con normalidad.

La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza anunció la suspensión de las clases presenciales en el departamento de Tupungato debido a las intensas tormentas y la caída de granizo registradas durante la jornada. La medida alcanza a todos los niveles y modalidades educativas en los turnos vespertino y nocturno, según se informó oficialmente.

La decisión se tomó luego de que la Dirección de Defensa Civil emitiera un alerta por fuertes lluvias, tormentas eléctricas y condiciones meteorológicas adversas que podrían afectar la circulación y seguridad de alumnos y docentes.

Desde el Gobierno escolar se indicó que, en las zonas afectadas, las clases deberán desarrollarse de manera virtual, a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza, con el fin de garantizar la continuidad pedagógica.

En tanto, en el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad, ya que las condiciones meteorológicas no presentan riesgo para el desarrollo de las actividades presenciales.

Fuertes tormentas y granizo en el Valle de Uco

Durante las últimas horas, diversas localidades del Valle de Uco se vieron afectadas por tormentas intensas, acompañadas de granizo y abundante caída de agua, lo que generó complicaciones en calles y caminos rurales.

Defensa Civil continúa realizando tareas de monitoreo y prevención, mientras se espera que el frente de tormenta se mantenga activo durante la noche.