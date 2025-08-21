Suspendieron las clases en tres departamentos de Mendoza por el Viento Zonda: ¿Qué pasará en las demás zonas? 

La Dirección General de Escuelas decidió suspender las clases en algunos departamentos ante la llegada del viento Zonda. El fenómeno afecta gran parte del Gran Mendoza y ya hay complicaciones en el aeropuerto El Plumerillo.

Durante la tarde de este jueves 21 de agosto, el viento Zonda comenzó a descender al llano y se sintió con fuerza en varios puntos de Mendoza, en el marco de la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. Las ráfagas registradas podrían superar los 45 km/h, generando inconvenientes en distintos sectores de la provincia.

Frente a este escenario, la Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió suspender las clases en Lavalle, Santa Rosa y Luján de Cuyo este jueves 21 de agosto para los turnos vespertino y nocturno en todos los niveles y modalidades educativas.

En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad.

En las localidades afectadas, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza, según informaron desde la DGE.

¿Qué se sabe del Zonda este jueves?

El fenómeno se hará sentir desde las 16 horas, con ráfagas entre 35 y 50 km/h, y picos puntuales de hasta 75 km/h.

Afectará principalmente zonas de precordillera, Gran Mendoza y el este provincial.

Se prevé ascenso de temperatura, baja humedad y reducción de visibilidad en algunos sectores.

Desde Defensa Civil advirtieron que el Zonda puede provocar complicaciones adicionales, como aumento repentino de la temperatura y condiciones adversas para la circulación vial. Por eso, recomendaron a la población extremar precauciones, evitar actividades al aire libre y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

El pronóstico meteorológico anticipó “nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento Zonda en precordillera y en el llano de intensidad moderada a fuerte durante la tarde”, con una máxima que llegó a 25°C en algunas zonas del Gran Mendoza.

¿Qué dice la Alera Amarilla por Zonda?

La Alerta Amarilla señala que el área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 75 kilómetros por hora de manera puntual.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.