Suspendieron las clases en el turno vespertino y nocturno por el Zonda: qué departamentos afecta

La DGE decidió interrumpir la actividad presencial este miércoles 6 de mayo en distintos puntos de la provincia. La medida alcanza a todos los niveles educativos.

Ante las ráfagas de viento Zonda que ya se sienten en diferentes departamentos de Mendoza, la Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió la suspensión de clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno de este miércoles 6 de mayo en múltiples departamentos.

La decisión se tomó en base a las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, que advirtió sobre la presencia de fuertes ráfagas que podrían afectar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

La medida alcanza a todos los niveles y modalidades educativas en las siguientes zonas:

Gran Mendoza : Ciudad, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo y Las Heras

: Ciudad, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo y Las Heras Valle de Uco : San Carlos, Tunuyán y Tupungato

: San Carlos, Tunuyán y Tupungato Lavalle

San Rafael

Malargüe

A pesar de la suspensión de la presencialidad, la DGE confirmó que el servicio educativo continuará de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza, garantizando así la continuidad pedagógica. Desde el organismo remarcaron que esta modalidad busca minimizar el impacto de las condiciones climáticas sin interrumpir el calendario escolar.

Dónde hay clases con normalidad en Mendoza

En contraste, en otras zonas de la provincia el dictado de clases se desarrolla con normalidad. Es el caso de:

Zona Este : San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz

: San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz General Alvear

En estos departamentos, las condiciones meteorológicas no presentan riesgos significativos, por lo que no fue necesario aplicar restricciones.