Sufrió una picadura de una araña del rincón mientras dormía y terminó internado de urgencia: casi pierde un dedo del pie

Un mendocino de 31 años sufrió una grave reacción tras la mordedura de una araña del rincón. Debió ser operado de urgencia para frenar la necrosis del tejido y evitar la amputación de uno de sus dedos.

Lo que parecía una simple molestia en un dedo del pie terminó convirtiéndose en una emergencia médica. Nicolás Díaz, un mendocino de 31 años, fue internado durante ocho días y debió ser sometido a una cirugía de urgencia luego de ser mordido por una araña del rincón mientras dormía. La intervención permitió evitar la amputación de uno de sus dedos y actualmente continúa con su recuperación.

Todo comenzó en la mañana del 1 de julio. Al despertarse, Nicolás sintió un leve ardor en uno de los dedos del pie, aunque no le dio demasiada importancia y siguió con las actividades que tenía previstas para ese día.

Sin embargo, con el paso de las horas el dolor se volvió cada vez más intenso. Llegó un momento en que ya no podía apoyar el pie, por lo que decidió acudir a una guardia médica. Allí recibió analgésicos y le indicaron que regresara si los síntomas empeoraban.

Poco después, el dolor se hizo insoportable y la zona comenzó a inflamarse. Además, el dedo adquirió una coloración rojiza y violácea, una de las señales características de la mordedura de la araña del rincón, también conocida como araña violinista o, por su nombre científico, Loxosceles.

Frente al avance del cuadro, los médicos decidieron internarlo para administrarle el antídoto contra el veneno. Aun así, la lesión siguió evolucionando y el tejido afectado comenzó a necrosarse.

Ante esa complicación, los profesionales resolvieron realizar una cirugía de urgencia para retirar el tejido dañado y evitar que la lesión continuara avanzando, lo que podría haber derivado en la amputación del dedo.

Tras la intervención, la evolución del paciente fue favorable y permanece en recuperación, a la espera de recibir el alta médica.

Por qué la araña del rincón puede ser peligrosa

La araña del rincón es una de las especies de mayor importancia médica en Argentina debido a la potencia de su veneno. Aunque está presente en gran parte del país, los especialistas aclaran que no suele atacar de manera agresiva y que las mordeduras ocurren de forma accidental, generalmente cuando el insecto queda atrapado entre la ropa, las sábanas o al manipular objetos donde se refugia.

Se trata de una araña de color marrón o gris claro, que mide hasta tres centímetros y suele esconderse en lugares oscuros, secos y poco frecuentados, como detrás de cuadros, zócalos, cajones, armarios y rincones de la vivienda.

Su mordedura provoca un dolor intenso y sensación de ardor. En algunos casos, el veneno puede producir necrosis de la piel y afectar los glóbulos rojos, por lo que requiere atención médica inmediata.

Qué hacer ante la picadura de una araña del rincón

Los especialistas recomiendan actuar rápidamente y no esperar a que aparezcan síntomas graves. Ante una sospecha de mordedura, es importante: