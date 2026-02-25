SUBE: Ya se pueden tramitar los abonos escolares 2026 en Mendoza ¿Cómo hacerlo desde tu casa?

Alumnos, celadores y docentes ya pueden realizar el trámite para obtener el abono escolar para el ciclo lectivo 2026. Lo pueden realizar de manera online o en diferentes puntos de la provincia.

Muchos docentes y alumnos volvieron a las aulas en Mendoza y desde el gobierno informaron que ya se pueden tramitar los abonos escolares, para viajar diariamente con descuento en el pasaje de colectivo y transporte público. Es importante que se cumpla con los requisitos, ya sea para tramitarlo de manera online a través de MxM (Mendoza por Mí) o de manera presencial.

Desde la Dirección de Transporte de Mendoza confirmaron que ya están habilitadas para comenzar las gestiones de los distintos abonos y beneficios de descuento con la tarjeta SUBE. Se trata del Boleto Estudiantil 2026 (abono Primario, Secundario y Universitario). Además, personal docente y celadores también pueden tramitar el beneficio para el pasaje gratuito en el transporte público.

Mendoza: Cómo tramitar el abono escolar desde tu casa

Para comenzar a utilizar “Mendoza por Mí”, los usuarios solo deben registrarse en el sitio web oficial: www.mxm.mendoza.gov.ar.

Podés acceder a Mendoza Por Mi acá

Para poder tramitar el beneficio en la tarjeta SUBE primero se debe acceder al nivel 2 en la plataforma. Esto se hace completando los datos en el perfil.

Una vez que entras, vas a la sección que dice “Mis Trámites”.

Seleccionas el beneficio que queres tramitar. Podés tramitar abono escolar, salud y otros. Tenés que tener a mano tu tarjeta y DNI. Debes solicitar un certificado escolar que esté vigente, lo descargas y ya podés tramitar el abono.

Adónde tramitar el boleto estudiantil en Mendoza

El beneficio debe tramitarse al inicio de cada ciclo lectivo, para este 2026 se puede realizar de manera presencial o a través de la página web de Mendoza Por Mí.

Lugares para realizar el abono escolar de manera presencial:

Controles de líneas de las empresas de transporte.

Ventanilla Única, Casa de Gobierno.

Terminal de Ómnibus, Local 107 y Local 132, ala norte 1° Piso.

SUBE: Rivadavia 420, Ciudad.

Cuáles son los requisitos para hacer el abono primario

Este abono lo pueden tramitar los estudiantes que estén cursando la primaria y hace un 60% de descuento en el valor del pasaje.

Certificado Escolar (Vías y medios)

Ser menor de catorce (14) años y DNI original, último ejemplar, tanto del menor como del padre/madre/tutor.

Para las instituciones educativas que no dependan de la D.G.E. bastará con presentar el certificado escolar emitido por estas.

La renovación del abono se debe hacer cada 6 meses.

Cuáles son los requisitos para hacer el abono secundario

Por otro lado, el abono para estudiantes de las escuelas secundarias implica un descuento del 50% en el valor del pasaje.

Certificado de Escolaridad (Vías y Medios)

DNI.

Ser menor de 20 años, DNI original y último ejemplar, tanto del estudiante, como del padre/madre/tutor (si fuese menor de edad).

Para las instituciones educativas que no dependan de la D.G.E. bastará con presentar el certificado escolar emitido por estas.

Cuáles son los requisitos para hacer el abono universitario

Para los alumnos que asisten a una entidad universitaria o terciaria, el descuento en el pasaje de colectivos con el abono es del 50%.

Ser alumno regular de nivel de Educación Superior, Terciario, o Universitario (incluido preuniversitarios).

Misma condición para aquellos estudiantes pertenecientes a un CEBJA, CENS o CCT.

Presentar certificado de medio boleto estudiantil, expedido por la institución a través del Sistema Vías 1. DNI original, último ejemplar.

Cómo tramitar el abono para media y larga distancia

Aquellos estudiantes que deban tramitar el abono para colectivos de media y larga distancia lo pueden realizar en la empresa que viajan habitualmente.