Sube la temperatura en Mendoza: ¿cuándo llega a 31 grados?

Contingencias Climáticas anunció que este miércoles comienza a incrementarse la temperatura. La máxima alcanzará los 27 grados hoy y para mañana se espera que llegue a los 31 grados.

Contingencias Climáticas de Mendoza informó que este miércoles comienza a subir la temperatura llegando a máximas que superarán los 30 grados. Además, para este jueves se esperan fuertes tormentas

Cómo estará este miércoles 12-11-2025

Este miércoles habrá nubosidad en disminución con descenso de la temperatura, vientos leves del este. Buenas condiciones meteorológicas. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 14°C

¿Qué pasa el jueves 13-11-2025?

El jueves habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Tormentas aisladas en la noche. Nevadas en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 13°C

¿Cómo estará el viernes 14-11-2025?

El viernes habrá nubosidad variable con tormentas aisladas y poco cambio de la temperatura. Tormentas con granizo. Nevadas en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 16°C

¿Qué pasa el sábado 15-11-2025?

El sábado estará parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, inestable en la mañana, vientos leves del noreste.

Máxima: 32°C | Mínima: 16°C