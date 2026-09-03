SUBE confirmó que volvió a funcionar: qué hacer si tenés una carga pendiente

Tras varias horas de inconvenientes que complicaron el uso del transporte público, el sistema de acreditación de cargas electrónicas de SUBE fue restablecido. Qué deben hacer los usuarios que todavía tienen saldo pendiente.

Durante las últimas horas, usuarios de la tarjeta SUBE de distintos puntos del país, incluida Mendoza, tuvieron problemas para acreditar las cargas de dinero realizadas de manera electrónica. La situación también generó inconvenientes entre estudiantes que utilizan beneficios educativos y esperaban que se aplicara correctamente la tarifa correspondiente.

Este jueves, SUBE informó que el servicio de acreditación de cargas electrónicas ya fue restablecido y funciona con normalidad.

Según explicaron desde el organismo, la falla no se originó en Mendoza, sino que estuvo relacionada con un inconveniente externo vinculado a servicios de telecomunicaciones.

Qué hacer si cargaste dinero y todavía no aparece en la SUBE

Quienes hayan realizado una carga durante el período en el que se registraron las fallas no necesitan volver a cargar dinero. Una vez normalizado el servicio, pueden intentar acreditar nuevamente el saldo que había quedado pendiente.

Para hacerlo existen distintas alternativas:

App SUBE : permite acreditar cargas desde celulares Android 6 o superior que tengan tecnología NFC.

: permite acreditar cargas desde celulares Android 6 o superior que tengan tecnología NFC. Carga a Bordo: se puede utilizar en las localidades y servicios que cuentan con esta modalidad.

se puede utilizar en las localidades y servicios que cuentan con esta modalidad. Terminales Automáticas SUBE: otra opción es acercar la tarjeta a una terminal para completar la acreditación.

Por eso, si el dinero fue cargado pero todavía no figura disponible en la tarjeta, la recomendación es intentar acreditar nuevamente la carga a través de alguno de estos mecanismos.

Con el sistema nuevamente operativo, los usuarios pueden revisar sus cargas y comprobar que los beneficios correspondientes se estén aplicando de manera correcta.

Desde SUBE señalaron que el inconveniente fue provocado por una falla externa relacionada con las telecomunicaciones, por lo que no se trató de un problema originado específicamente en el sistema de transporte de Mendoza.

Tras la recuperación del servicio, el organismo pidió disculpas por las molestias ocasionadas y agradeció la comprensión de los usuarios durante el período en el que no fue posible acreditar correctamente las cargas electrónicas.

De esta manera, quienes tengan una carga realizada durante la interrupción pueden volver a intentar acreditarla, sin necesidad de efectuar una nueva operación.