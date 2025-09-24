¿Sos despistado o es estrés? cuando el agotamiento mental afecta la atención cotidiana

Fallas de concentración, olvidos inoportunos y errores mínimos pueden tener una causa más profunda de lo que parece. Investigaciones recientes revelan que el desgaste emocional sostenido incide directamente en la capacidad de enfocarse, procesar información y sostener el rendimiento mental en la vida diaria.

En la vorágine de la vida moderna, cada vez más personas reportan olvidos frecuentes, dificultad para concentrarse y errores involuntarios en tareas simples. Aunque muchas veces se atribuyen al cansancio o a la distracción, estos síntomas pueden estar directamente vinculados al estrés crónico, una condición que afecta la memoria operativa y la capacidad de atención. Especialistas en salud mental advierten que el estrés sostenido no solo deteriora el bienestar emocional, sino que también puede volvernos más despistados en la rutina diaria.

Según un estudio publicado en la Revista Peruana de Ciencias de la Salud, el 29,4 % de los adultos mayores evaluados presentó niveles significativos de estrés, mientras que el 47,9 % mostró síntomas de ansiedad y el 33,3 % de depresión. Aunque el trabajo se centró en personas mayores, los autores señalan que estos indicadores se replican en otros grupos etarios expuestos a presiones laborales, familiares o económicas. “El estrés actúa como un distractor interno que interfiere con la atención sostenida”, explica Brigitte Danyeli Macas Ordoñez, magíster en Gerencia en Salud para el Desarrollo Local.

La relación entre estrés y olvidos cotidianos también fue abordada por el equipo de investigación de la Universidad Estatal de Milagro, que analizó a jóvenes adultos entre 18 y 30 años. Los resultados, publicados en Ciencia Latina, revelaron que quienes enfrentaban mayor presión académica o laboral eran más propensos a experimentar despistes, especialmente si recurrían a estrategias de evitación como la negación o el aislamiento. En cambio, quienes aplicaban técnicas de afrontamiento proactivo —como la planificación o el apoyo social— mostraban mejor desempeño cognitivo.

Desde la neuropsicología, se sabe que el estrés prolongado activa la liberación de cortisol, una hormona que en exceso puede afectar el hipocampo, región clave para la memoria. “Cuando el cerebro está en modo de alerta constante, prioriza la supervivencia emocional por sobre la atención a estímulos externos”, señala la psicóloga clínica Mariana Kogan, especialista en salud mental laboral. Este fenómeno explica por qué, en contextos de alta demanda, es común olvidar citas, perder objetos o cometer errores en tareas automáticas.

En el ámbito laboral, los despistes vinculados al estrés pueden tener consecuencias concretas: desde errores administrativos hasta accidentes por falta de atención. Un relevamiento realizado por la consultora argentina Bumeran en 2023 indicó que el 62 % de los trabajadores encuestados sentía que el estrés afectaba su rendimiento, y el 38 % reconocía haber cometido errores por estar “mentalmente saturado”. Estos datos refuerzan la necesidad de abordar el estrés como un factor que impacta no solo en la salud, sino también en la productividad.

Para mitigar estos efectos, los especialistas recomiendan implementar rutinas de descanso, técnicas de respiración consciente y espacios de desconexión digital. También sugieren revisar las exigencias autoimpuestas y fomentar entornos laborales más empáticos. “No se trata de eliminar el estrés, sino de aprender a gestionarlo para que no interfiera con nuestra atención ni con nuestra calidad de vida”, concluye Kogan.

En definitiva, el vínculo entre estrés y despistes no es casual ni anecdótico. Diversos estudios y testimonios profesionales coinciden en que el agotamiento mental puede alterar funciones cognitivas básicas, como la memoria y la concentración. Reconocer esta relación es el primer paso para diseñar estrategias que nos permitan recuperar el foco, la claridad y el bienestar en medio de la exigencia cotidiana.