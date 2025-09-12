Sortean en vivo los 48 departamentos de Godoy Cruz: cuándo y por dónde lo podés seguir

Godoy Cruz sorteará 48 viviendas del complejo Constituyentes II este lunes, en la segunda etapa del proyecto habitacional. El proceso será transmitido en vivo y contará con certificación notarial. Las unidades, de dos dormitorios y diseño sustentable, están destinadas a familias de clase media.

El próximo lunes 15 de septiembre, a las 11, se realizará el sorteo de 48 departamentos correspondientes al Fideicomiso Constituyentes II, en el marco de la segunda instancia del proyecto que contempla un total de 64 unidades habitacionales.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Godoy Cruz y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), busca dar respuesta a la demanda habitacional de familias de clase media.

Durante el proceso de inscripción, que finalizó ayer, cada persona registrada recibió por correo electrónico un número identificatorio, el cual participará del sorteo. El procedimiento se llevará a cabo mediante el software desarrollado por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, que seleccionará de forma automática y aleatoria un titular y dos suplentes por cada unidad.

El sorteo podrá seguirse en vivo a través de los canales oficiales de YouTube de la Municipalidad de Godoy Cruz y del Instituto de Juegos y Casinos. Los resultados serán certificados por escribano público y publicados posteriormente en el sitio web oficial: www.godoycruz.gob.ar .

El complejo habitacional está ubicado en calle Vélez Sarsfield, entre Augusto Vandor y Rafael Cubillos, en cercanías del Mendoza TIC Parque Tecnológico. El proyecto cuenta con un 60 % de financiamiento municipal y un 40 % aportado por el IPV.

Para agendar:

Sorteo de viviendas Los Constituyentes:

Departamentos de Godoy Cruz: ¿cómo son?

Las 64 unidades están distribuidas en cuatro bloques de 16 departamentos cada uno. Cada vivienda cuenta con dos dormitorios, cocina, baño y cochera, destinadas al uso unifamiliar. Poseen 64 m² cubiertos y 9 m² descubiertos correspondientes a un balcón de uso exclusivo.

Como parte de su diseño sustentable, incorporan un sistema de calefacción solar de agua complementario al tradicional. Además, están equipadas con muebles de cocina, mesadas, alacenas, griferías, placares de primera calidad y artefactos de baño.

Este es el segundo emprendimiento que se implementa bajo esta modalidad, establecida por el Decreto Nº 2848. La inscripción fue completamente online y se realizó conforme a los requisitos estipulados en la convocatoria oficial.