Discapacidad: ¿vas a poder tomarte el colectivo solo con el CUD?

Las personas con discapacidad podrán seguir viajando gratis con su Certificado Único de Discapacidad físico, mientras que desde este 19 de junio también tendrán la opción de asociarlo a una tarjeta SUBE. El Gobierno recordó que ambos mecanismos son válidos y que cualquier negativa a otorgar el beneficio puede ser denunciada ante la CNRT.

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación recordó que las personas con discapacidad pueden seguir viajando de manera gratuita en el transporte público presentando su Certificado Único de Discapacidad (CUD) físico, documento que mantiene plena validez para acceder al beneficio.

A partir del 19 de junio, además, quienes lo deseen podrán asociar su CUD a una tarjeta SUBE registrada para utilizar el beneficio en colectivos de jurisdicción nacional y trenes. Desde el organismo aclararon que esta nueva modalidad es opcional y que no reemplaza al sistema vigente basado en la presentación del certificado físico.

De esta manera, las empresas de transporte y los conductores están obligados a aceptar tanto el CUD físico como la acreditación del beneficio mediante una tarjeta SUBE asociada. Cualquier negativa a reconocer el derecho al viaje gratuito, el impedimento para abordar una unidad, la exigencia de requisitos no contemplados por la normativa o el desconocimiento de la validez del certificado podrán ser denunciados por los usuarios.

Cómo denunciar si intentan cobrar el pasaje

Ante situaciones irregulares, las personas afectadas pueden presentar reclamos y denuncias ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) a través de distintos canales:

Línea gratuita: 0800-333-0300, de lunes a viernes de 8 a 20.

De manera online a través del sitio oficial de la CNRT.

Atención presencial en la sede central ubicada en Maipú 88, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 15, o en cualquiera de las delegaciones regionales del organismo en todo el país.

Datos necesarios para realizar el reclamo

Para formalizar una denuncia, se recomienda contar con la siguiente información:

Línea de colectivo involucrada.

Número interno o dominio de la unidad.

Fecha del hecho.

Lugar donde ocurrió el incidente.

Además, los denunciantes pueden adjuntar fotografías, documentación u otros elementos que consideren relevantes para respaldar la presentación.

Desde la Secretaría de Transporte destacaron que la incorporación de la SUBE asociada al CUD busca ampliar las opciones disponibles para acceder al beneficio sin modificar ni restringir los derechos ya adquiridos. Por ello, cualquier conducta que implique negar el descuento del 100% en el viaje a una persona con discapacidad que acredite su condición mediante el CUD físico o una tarjeta SUBE vinculada al beneficio podrá derivar en las sanciones correspondientes.