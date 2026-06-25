Sigue el frío en Mendoza: ¿cuál será la máxima para este jueves?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que continuará fresca la semana con mínimas cercanas a los 3 grados y Máximas de 16.
El invierno frío se mantiene en la provincia durante esta semana. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados. Además, se esperan vientos del sector Norte que pueden intensificar el frío que se siente en la calle.
¿Cómo estará este jueves 25-06-2026?
Este jueves habrá poca nubosidad, vientos del sector norte, ascenso de la temperatura.
Máxima: 14°C | Mínima: 3°C
Viernes 26-06-2026
Poca nubosidad, vientos del sector sur, con ascenso de la temperatura.
Máxima: 16°C | Mínima: 2°C
Sábado 27-06-2026
Poca nubosidad, vientos del sector sur, con leve descenso de la temperatura.
Máxima: 14°C | Mínima: 3°C
Domingo 28-06-2026
Aumento de nubosidad, vientos del sector sur, con descenso de la temperatura, precipitaciones aisladas, nevadas en cordillera.
Máxima: 12°C | Mínima: 1°C