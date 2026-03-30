Sigue el calor en Mendoza: ¿cuándo baja la temperatura?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes continuará la máxima. El miércoles habría una merma de 10 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes continuará el tiempo muy caluroso con máximas que llegarán a los 35 grados. El miércoles bajaría 10 grados la temperatura.

¿Cómo estará este lunes 30-03-2026?

Este lunes estará caluroso con nubosidad variable y ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Tormentas en Depto Malargue. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 18°C

Martes 31-03-2026

El martes habrá tormentas de intensidad leve a moderada afectando oasis cultivados. Caluroso con nubosidad variable y leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 21°C

Miércoles 01-04-2026

El miércoles estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Inestable el noreste provincial en la noche. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 22°C

Jueves 02-04-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 15°C

Viernes 03-04-2026

Tormentas en la madrugada. Parcialmente nublado con descenso de la temperatura vientos de dirección variable. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 15°C