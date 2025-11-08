Sigifredo Alonso en las 24 Horas de Todo Corazón: “La palabra gracias vale más de lo que imaginan”

Con miles de mendocinos participando de actividades culturales, gastronómicas y solidarias, el evento volvió a convertirse en uno de los encuentros más convocantes de la provincia, destinado a recaudar fondos para 21 instituciones de ayuda social.

En medio de la edición 2025 de las 24 Horas de Todo Corazón, el evento solidario más importante de Mendoza, el presidente de la Fundación, Sigifredo Alonso, visitó el estudio y repasó cómo comenzó todo hace 38 años.

Durante la transmisión en vivo, Alonso destacó la magnitud de esta cruzada solidaria que, año tras año, une a miles de mendocinos para ayudar a 21 instituciones benéficas de la provincia. Según explicó, el crecimiento del evento es el resultado de un trabajo silencioso que las organizaciones realizan los 365 días del año, acompañando a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad.

“Yo vi la necesidad hace muchos años. Había gente pidiendo ayuda, pero desorganizada. Hoy hay instituciones sólidas, con vocación, con gente que trabaja en serio”, sostuvo. También remarcó que cada entidad debe presentar documentación y cumplir con requisitos estrictos, para garantizar que las donaciones lleguen a quienes realmente las necesitan.

“Gracias”: el mensaje que dejó una enseñanza

Alonso sorprendió al hablar de algo simple, pero profundo: la importancia de agradecer. “Cuando alguien recibe ayuda, aunque sea un caramelo, tiene que decir gracias. Eso educa, forma y hace sentir valorado al que da”, afirmó. Según explicó, la solidaridad se fortalece cuando hay reconocimiento, y esa cultura debe transmitirse desde la infancia.

El presidente también se tomó unos minutos para destacar el rol de los voluntarios, los municipios, los trabajadores que ponen su tiempo, y la energía positiva que se vive en cada edición de las 24 Horas de Todo Corazón. “Esto funciona porque nos divertimos ayudando. La alegría se contagia y llega a la gente”, dijo.

Mientras los teléfonos suenan, los camiones gastronómicos trabajan, los shows avanzan y las alcancías se llenan, el espíritu solidario se hace visible en cada rincón. Los costillares solidarios, la participación de los municipios y las actividades en los parques ya convocaron a cientos de familias.

El mensaje final fue claro: la solidaridad no es solo donar dinero, sino involucrarse, participar y valorar el trabajo de quienes ayudan todo el año.

La recaudación continúa hasta este sábado a las 20, y se puede colaborar de múltiples formas: con donaciones online, transferencias al alias 24SOLIDARIA, a través del QR en pantalla o depositando en las alcancías ubicadas en distintos puntos de la provincia.

En 15 horas de Todo Corazón ya se recaudaron $100.509.200.