“Si hubieran hecho su trabajo, hoy no habría muerte”: vecinos indignados por el joven aplastado por un árbol

El hecho ocurrió en el barrio Dorrego durante el viento Zonda. Un joven murió tras la caída de un árbol y vecinos aseguran que el estado del arbolado ya había sido denunciado anteriormente sin respuestas.

Un joven de 26 años murió este miércoles luego de que un árbol de gran tamaño cayera sobre él mientras circulaba en moto debido a las ráfagas de viento Zonda. El hecho ocurrió después de las 17 horas en la intersección de Lisandro Moyano y Ascuénaga, en el barrio Dorrego.

Producto del fuerte viento, el árbol se desplomó de forma repentina y lo aplastó. En el mismo episodio, otro motociclista resultó gravemente herido, aunque se encuentra fuera de peligro.

Tras la tragedia, vecinos de la zona apuntaron contra el estado del arbolado y aseguraron que habían realizado denuncias previas sin obtener respuestas.

“Yo hice el trámite en diciembre, tengo el expediente y los comprobantes de pago. No pueden decir que no sabían”, expresó una vecina visiblemente indignada. “Era cuestión de tiempo. Ese árbol estaba seco y se iba a caer. Tenían que venir antes, no después de que pase esto”, agregó.

La mujer también contó que tuvo que intervenir por su cuenta ante el riesgo: “Uno de los árboles lo mandé a cortar yo con gente particular porque ya estaba inclinado hacia la calle. No podíamos esperar más”.

Además, cuestionó el accionar municipal: “Pagamos impuestos para que cuiden esto. No corresponde que tengamos que hacernos cargo nosotros. Ellos son responsables. Si hubieran hecho su trabajo, hoy no estaríamos hablando de una muerte”, expresó.

Otro de los puntos que remarcaron los vecinos fue el tiempo de respuesta: “Nos dicen que hay que esperar 90 días para que revisen un expediente, pero el riesgo está todos los días”.

“No puede ser que tengan que pasar estas cosas para que recién vengan a trabajar”, concluyó.

Luego del hecho, cuadrillas municipales comenzaron a trabajar en la zona para retirar ejemplares en mal estado y prevenir nuevos incidentes.

Un trabajador que participa del operativo explicó: “Nos dieron la orden de cortar estos árboles para evitar riesgos. Son trabajos que se hacen a partir de lo que indican los superiores”.

También aclaró: “Nosotros no decidimos qué árbol se saca o no. Eso lo manejan las áreas técnicas. A nosotros nos pasan las tareas y las cumplimos”.

Sobre el estado de los ejemplares, señaló: “Hay algunos que están secos y otros que, aunque tienen vida, pueden representar un peligro en situaciones como estas”.