Semana Santa en Mendoza: dónde comprar pescado barato y ahorrar hasta $3.000 por kilo

En la previa de Semana Santa en Mendoza, crece la demanda de pescado y los precios varían en las pescaderías. Sin embargo, la Feria del Ahorro en Godoy Cruz ofrece opciones más económicas.

Con la llegada de Semana Santa en Mendoza, cambian los hábitos de consumo y el pescado se convierte en el protagonista de la mesa. En este contexto, encontrar precios accesibles es clave, especialmente ante los aumentos que ya se anticipan en pescaderías tradicionales. Actualmente, el filet de merluza, uno de los productos más buscados, se consigue entre $10.900 y $12.000 el kilo, aunque se espera que esos valores suban en los próximos días.

Feria del Ahorro en Godoy Cruz: pescado más barato

Frente a este escenario, la Feria del Ahorro en Godoy Cruz lanzó una propuesta especial con precios más bajos para estas fechas.

En este mercado itinerante, el kilo de filet de merluza se puede comprar a $9.000, lo que representa un ahorro significativo respecto a los comercios habituales. Además, ofrecen un mix de mariscos a $15.000 el kilo, otra opción elegida para las comidas de Semana Santa.

La feria funciona en distintos puntos del departamento con el siguiente cronograma:

Martes 31 de marzo: Plaza Departamental de Godoy Cruz (frente al edificio municipal)

Plaza Departamental de Godoy Cruz (frente al edificio municipal) Miércoles 1 de abril: Hospital del Carmen (calle Salta y Groussac)

El horario de atención es de 9 a 14 horas, tanto martes como viernes en la plaza, mientras que los miércoles rota por diferentes zonas del departamento.

Una opción económica para la canasta familiar

La Feria del Ahorro lleva más de diez años recorriendo barrios de Godoy Cruz con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles.

Además del pescado, quienes se acerquen podrán encontrar una amplia variedad de rubros en un solo lugar: