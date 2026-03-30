Semana Santa en el Calvario: así serán los cortes de calles y las actividades en Carrodilla

El Calvario volverá a ser epicentro de la Semana Santa, con la llegada de miles de fieles mendocinos. Habrá cortes de calles, operativos de tránsito, seguridad y salud, además de actividades religiosas y servicios por parte del municipio.

Con la llegada de Semana Santa, el departamento de Godoy Cruz se prepara para vivir una de las celebraciones religiosas más convocantes de Mendoza. Como cada año, el Calvario será epicentro de la fe y recibirá a miles de fieles y visitantes, por lo que la Municipalidad dispuso un amplio operativo para garantizar la seguridad, el orden y la circulación en la zona.

Las actividades religiosas tendrán su momento central a partir del Jueves Santo, cuando se conmemora la institución de la Eucaristía durante la Última Cena. El Viernes Santo estará marcado por la recordación de la muerte de Cristo, mientras que el cierre llegará con la Vigilia Pascual el sábado por la noche y la celebración del Domingo de Pascua, que simboliza la resurrección.

En este contexto, desde la organización también impulsaron un mensaje solidario, invitando a los asistentes a colaborar con un alimento no perecedero para ayudar a quienes más lo necesitan en la provincia.

Cortes de calles en Godoy Cruz: cuándo y dónde serán

Como parte del operativo, habrá cortes de tránsito en Godoy Cruz que comenzarán el jueves 2 de abril a las 10 y se extenderán hasta el viernes 3 a las 23. El objetivo es priorizar la circulación peatonal en una de las áreas más concurridas durante estas fechas.

Las interrupciones vehiculares alcanzarán los siguientes puntos:

La Pampa , entre Perito Moreno y Cervantes

, entre Perito Moreno y Cervantes Cervantes , desde Soldado Baigorria hasta La Carrodilla

, desde Soldado Baigorria hasta La Carrodilla La Carrodilla , desde Perito Moreno hacia el Este

, desde Perito Moreno hacia el Este San Alberto, Mariano Moreno y Soldado Baigorria, entre Morales y Cervantes

Desde el municipio recomendaron evitar la zona durante esos días o circular con precaución, utilizando vías alternativas.

Operativos sanitarios y trámites municipales

Además del ordenamiento vial, se desplegarán distintos servicios para quienes se acerquen al lugar. Uno de ellos será el Móvil Sanitario, ubicado en la intersección de Cervantes y San Alberto, que funcionará de 11 a 16 durante ambas jornadas.

Allí se aplicarán vacunas contra Hepatitis B y Antitetánica, mientras que las dosis de COVID-19 y Neumonía estarán destinadas a grupos de riesgo.

También estará disponible un CAU Móvil, operativo de 10 a 16, donde los vecinos podrán realizar trámites municipales, como el pago de tasas, adhesión al Boleto Digital y gestiones vinculadas a Ciudadanía Digital.

El operativo incluirá la presencia de ambulancias, puestos de hidratación y personal destinado a tareas de prevención y seguridad durante todo el evento.

Asimismo, se informó que estará prohibida la venta ambulante, la instalación de kioscos o puestos en la zona intervenida, así como también la comercialización de bebidas alcohólicas.