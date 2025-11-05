Se vienen las 24 Horas de Todo Corazón: todos los eventos para disfrutar en familia este viernes y sábado

Mendoza vivirá este 7 y 8 de noviembre la edición 2025 de las 24 Horas de Todo Corazón, la maratón solidaria más grande del interior del país. Con música, gastronomía, espectáculos y actividades para toda la familia, la provincia se une para ayudar a 21 instituciones.

Mendoza se prepara para vivir una nueva edición de la maratón solidaria más grande del interior del país: las 24 Horas de Todo Corazón 2025, una celebración que combina música, gastronomía, cultura y solidaridad con el único objetivo de ayudar a quienes más lo necesitan. Este 7 y 8 de noviembre, la provincia encenderá nuevamente el espíritu solidario con dos días repletos de actividades al aire libre, shows, sabores y propuestas para toda la familia.

Este año, la tradicional cruzada cumple 38 años ininterrumpidos, acompañando a la comunidad mendocina y brindando apoyo a 21 instituciones de 10 departamentos. Se destinará ayuda a organizaciones que trabajan en lo social, educativo, deportivo, ambiental y sanitario. Una vez más, la consigna se resume en una frase: cuando Mendoza se mueve con el corazón, todo es posible.

24 Horas de Todo Corazón: dónde colaborar este viernes 7 y sábado 8 de noviembre

Durante toda la transmisión se podrán realizar donaciones con los clásicos llamados telefónicos o a través de códigos QR que aparecerán en pantalla. Además, habrá alcancías oficiales en el Nudo Vial, en Costanera y Beltrán (Ciudad) y en Pedro Molina y Costanera (Guaymallén).

También se realizarán los tradicionales Encuentros Solidarios, con actividades artísticas y gastronómicas en Ciudad, Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.

Todos los eventos de las 24 Horas de Todo Corazón

Viernes 7

Luján de Cuyo

Desde las 18:00, el Parque Ferri cobrará vida con una grilla artística para toda la familia: Ambrosio Cantú (La Voz Argentina), Arte Nativo Los Blanes y La Huella. Además, habrá patio gastronómico con la colectividad española, libanesa, italiana y criolla.

Guaymallén

A partir de las 20:00, el Predio de la Virgen vuelve a ser uno de los puntos fuertes de la fiesta. Los clásicos choripanes solidarios y espectáculos musicales serán protagonistas de la noche junto a Nico Bedorrou y chefs del IGA.

Sábado 8

Las Heras

Desde las 10:00 hasta las 18:00, el Parque de la Familia ofrecerá gastronomía, teatro, música y actividades para todas las edades.

Habrá pizzas, empanadas, sandwichs de pernil, feria de emprendedores, artesanos, ballet municipal, obra de teatro, teatro infantil, un trencito para chicos y muestra de adiestramiento canino.

Godoy Cruz

El Parque San Vicente encenderá las brasas a partir de las 11:00 para la tradicional cocción de costillares a cargo de la Federación Gaucha, acompañada por ballet folclórico.

Ciudad de Mendoza

El Parque Central será punto de encuentro el viernes y sábado, con food trucks de AMEGAM, música en vivo y baile al ritmo del folclore.