Se postergó el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia: qué dice el pronóstico para el fin de semana

El Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 fue postergado para el domingo debido al pronóstico de lluvias y tormentas en Mendoza previsto para la noche del sábado. Las autoridades provinciales decidieron modificar el cronograma del evento en el Teatro Griego Frank Romero Day.
Las autoridades confirmaron la postergación del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia debido al pronóstico de lluvias y tormentas en Mendoza para la noche del sábado. El espectáculo se realizará finalmente el domingo, en el Teatro Griego Frank Romero Day, junto con el show de Luciano Pereyra.
Se suspendió el Acto Central de la Vendimia por el mal tiempo
El Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, uno de los eventos más esperados del calendario cultural mendocino, fue reprogramado para el domingo ante la alta probabilidad de lluvias y tormentas en el Gran Mendoza.
La decisión se tomó luego de analizar los últimos informes meteorológicos que advertían inestabilidad marcada durante la noche del sábado, especialmente a partir de las 20. Las autoridades provinciales aguardaron hasta último momento para definir el cambio, ya que el evento convoca a miles de personas en el Teatro Griego Frank Romero Day.
Incluso, las precipitaciones registradas durante la jornada previa obligaron a suspender uno de los ensayos generales del espectáculo, lo que reforzó la decisión de activar el plan de contingencia.
El show central, titulado “90 cosechas de una misma cepa”, se realizará entonces el domingo, jornada en la que también se presentará el cantante Luciano Pereyra.
El nuevo cronograma de la Vendimia 2026
Tras la reprogramación, el calendario oficial de la Fiesta Nacional de la Vendimia quedó organizado de la siguiente manera:
- Domingo 8 de marzo: Se realizará el Acto Central “90 cosechas de una misma cepa” y la elección de la Reina Nacional de la Vendimia. En el escenario participarán Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo, y el cierre estará a cargo de Luciano Pereyra.
- Lunes 9 de marzo: Habrá shows musicales sin repetición del acto central. Se presentarán El Chaqueño Palavecino, Magui Olave, La Re Pandilla, Desakta2 y La Banda de Carlitos con Euge Quevedo.
- Martes 10 de marzo: El escenario recibirá a Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva, también sin repetición del espectáculo vendimial.
- Miércoles 11 de marzo: Se realizará la segunda repetición del Acto Central, que marcará el cierre de las actividades. Participarán artistas mendocinos como Las Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos.
Qué dice el pronóstico para el fin de semana en Mendoza
El meteorólogo Fernando Jara explicó que los modelos climáticos mostraban un escenario complicado para la noche del sábado, con alta probabilidad de tormentas. “Se viene algo bastante complicado. Estuve viendo los mapas meteorológicos y es muy alta la probabilidad de lluvias y tormentas a partir de las 20 en la Ciudad de Mendoza y la zona del Teatro Griego”, señaló.
Pronóstico para el sábado
Durante la mañana se esperaba cielo nublado con lloviznas débiles en el Gran Mendoza, zona Este y Valle de Uco. Sin embargo, la inestabilidad aumentaría desde la tarde, con formación de tormentas desde las 16. Entre las 20 y las 21 se preveía un incremento de las precipitaciones, principalmente en Luján de Cuyo, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y sectores del Valle de Uco. No se descartaba además caída de granizo, lluvias intensas y desplazamiento lento de las tormentas hacia el Este y Sur provincial.
La temperatura promedio prevista para el llano sería de 26 °C de máxima, con mínimas entre 15 y 17 °C.
Pronóstico para el domingo
Para el domingo se anticipa cielo mayormente nublado durante la mañana, con precipitaciones residuales en el Este provincial producto de las tormentas del día anterior.
En el Gran Mendoza y Valle de Uco el cielo permanecería cubierto hasta el mediodía, con lluvias débiles y aisladas desde las 15.
Según los informes meteorológicos, las condiciones comenzarían a mejorar desde las 18, con disminución de la nubosidad y cese gradual de las precipitaciones, lo que permitiría realizar el Acto Central de la Vendimia durante la noche.