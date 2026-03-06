Se postergó el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia: qué dice el pronóstico para el fin de semana

Las autoridades confirmaron la postergación del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia debido al pronóstico de lluvias y tormentas en Mendoza para la noche del sábado. El espectáculo se realizará finalmente el domingo, en el Teatro Griego Frank Romero Day, junto con el show de Luciano Pereyra.

Se suspendió el Acto Central de la Vendimia por el mal tiempo

El Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, uno de los eventos más esperados del calendario cultural mendocino, fue reprogramado para el domingo ante la alta probabilidad de lluvias y tormentas en el Gran Mendoza.

La decisión se tomó luego de analizar los últimos informes meteorológicos que advertían inestabilidad marcada durante la noche del sábado, especialmente a partir de las 20. Las autoridades provinciales aguardaron hasta último momento para definir el cambio, ya que el evento convoca a miles de personas en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Incluso, las precipitaciones registradas durante la jornada previa obligaron a suspender uno de los ensayos generales del espectáculo, lo que reforzó la decisión de activar el plan de contingencia.

El show central, titulado “90 cosechas de una misma cepa”, se realizará entonces el domingo, jornada en la que también se presentará el cantante Luciano Pereyra.

El nuevo cronograma de la Vendimia 2026

Tras la reprogramación, el calendario oficial de la Fiesta Nacional de la Vendimia quedó organizado de la siguiente manera: