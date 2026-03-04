¿Se mantiene fresco el miércoles o sube la temperatura?

Defensa Civil señaló que habrá nubosidad durante esta jornada. La máxima se mantendrá en los 30 grados centígrados.

Redacción ElNueve.com

Este miércoles amaneció fresco en Mendoza. La temperatura estará agradable pora mañana y la máxima llegará a los 30 grados centígrados. En ese sentido, Defensa Civil señaló que habrá circulación de viento leve desde el sur, iniciando alrededor de las 11:00 en la zona Sur, y hacia las 15:00 en la zona Norte y Este. Se mantendría de forma leve hasta la madrugada, abarcando prácticamente toda la provincia.

Amanece despejado. A partir de las 14:00/15:00 se desarrollará convección sobre el Este provincial y zona de General Alvear, con lluvias débiles.

Desde las 20:00, las precipitaciones se extenderían hacia el Valle de Uco y el Gran Mendoza. En el Gran Mendoza, las lluvias comenzarían cerca de las 23:00. No se descarta que también se desarrollen lluvias débiles sobre el oeste del Valle de Uco y zona Este hacia las 21:00/22:00.

¿Cómo estará el miércoles 04-03-2026?

Este miércoles habrá nubosidad variable con tormentas hacia la noche, vientos moderados del sudeste. Precipitaciones en cordillera zona norte.

Máxima: 30°C | Mínima: 17°C

Jueves 05-03-2026

Mayormente nublado con marcado descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Lluvias y tormentas aisladas. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 16°C

Viernes 06-03-2026

Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 14°C

