Se incendió la Municipalidad de Santa Rosa: qué actividades se suspendieron y cuáles continúan con normalidad

Un principio de incendio en el edificio central, obligó a suspender las tareas administrativas durante este lunes. El resto de las dependencias comunales funcionan con normalidad mientras se realizan inspecciones técnicas para garantizar la seguridad y determinar la gravedad de los daños.

Durante la noche del domingo, un incendio en la Municipalidad de Santa Rosa generó alarma entre vecinos y trabajadores. El foco ígneo se originó en un depósito del área de Servicios Públicos y fue rápidamente controlado por Bomberos y Defensa Civil, evitando que las llamas se propagaran al resto del edificio.

El episodio ocurrió cerca de las 21:30 en la sede central ubicada en la villa cabecera del departamento. Las primeras pericias apuntan a una falla eléctrica como posible causa del siniestro, que provocó humo y obligó a desplegar un operativo preventivo dentro del inmueble.

Si bien no se registraron personas heridas ni daños estructurales de gran magnitud, las autoridades municipales resolvieron suspender las actividades administrativas en el edificio central durante la jornada del lunes 16 de marzo. La medida busca facilitar inspecciones técnicas y garantizar condiciones de seguridad para los empleados antes de retomar la atención habitual.

En paralelo, se informó que el resto de las dependencias municipales continuará funcionando con normalidad, por lo que los vecinos podrán realizar trámites en las oficinas descentralizadas sin inconvenientes.

El operativo de emergencia se extendió hasta la madrugada y contó con la participación de Bomberos, Defensa Civil y personal municipal. Gracias a la rápida respuesta, el fuego fue contenido y las pérdidas materiales se limitaron al sector afectado.

El hecho generó preocupación momentánea en la comunidad, pero la situación fue controlada sin mayores consecuencias. Las autoridades destacaron la importancia de los protocolos de seguridad y la intervención inmediata de los equipos de emergencia, que evitaron un daño mayor en uno de los edificios más importantes del departamento.