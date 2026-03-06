San Rafael: murió una niña de 8 años tras el vuelco de un auto en la Ruta 143

Una niña de 8 años murió tras el vuelco de un auto en la Ruta 143, en San Rafael, luego de que el vehículo en el que viajaba con su familia perdiera el control y terminara dado vuelta al costado de la ruta.

Un trágico accidente vial en San Rafael terminó con la muerte de una niña de 8 años este viernes al mediodía, luego de que el automóvil en el que viajaba junto a su familia volcara sobre la Ruta 143. El hecho ocurrió cerca de las 13:10 y es investigado por la Policía.

El siniestro vial se registró a la altura de Avenida Hipólito Yrigoyen al 9640, en un momento en el que el cielo se encontraba nublado y la calzada presentaba condiciones desfavorables, según informaron fuentes de la Policía Vial.

De acuerdo con el parte policial, un automóvil Citroën Xantia gris circulaba de oeste a este cuando, por motivos que todavía se intentan determinar, el conductor perdió el control del vehículo.

El rodado derrapó hacia la banquina y volcó sobre el costado sur de la ruta, quedando con las cuatro ruedas hacia arriba. El impacto fue tan fuerte que el vehículo quedó prácticamente destruido.

En el auto viajaban cuatro personas, entre ellas dos menores de edad.

Cuando arribó el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), los médicos constataron el fallecimiento en el lugar de una niña de 8 años, oriunda de San Rafael, que viajaba como acompañante.

En el vehículo también se trasladaban el conductor, un hombre de 31 años, quien sufrió politraumatismos y fue trasladado al hospital local. Allí se le realizó la extracción de sangre para el dosaje de alcohol correspondiente.

Además, viajaban una mujer mayor de edad, también domiciliada en el departamento, y una niña de 4 años, sobre cuyo estado de salud no trascendieron mayores detalles.

En el lugar trabajó personal de la Subjefatura de Policía Vial Zona Sur y efectivos de la Dirección de Vigilancia Operativa (DVO) de San Rafael, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del vuelco en la Ruta 143.