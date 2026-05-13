San Martín: un joven de 21 años falleció tras chocar con su moto contra un auto

El motociclista de 21 años falleció en el Hospital Perrupato luego de protagonizar un choque con un automóvil en la intersección de Cadetes Chilenos y Lencinas, en Palmira. Investigan las causas del trágico siniestro vial.

Un joven motociclista de 21 años falleció durante la noche del martes tras protagonizar un accidente vial en Palmira, departamento de San Martín. El siniestro ocurrió en la intersección de calles Cadetes Chilenos y Lencinas, y las circunstancias del hecho son materia de investigación.

De acuerdo con la información policial, el accidente se registró alrededor de las 23:50 y fue intervenido por personal de Vial San Martín. En el hecho participaron un automóvil Chevrolet Onix y una motocicleta Honda Tornado 250 cc.

Según las primeras actuaciones, el Chevrolet circulaba por calle Cadetes Chilenos, mientras que la motocicleta lo hacía por Lencinas. Por causas que aún intentan establecerse, ambos vehículos colisionaron en la esquina.

El conductor del automóvil, un hombre de 55 años no sufrió lesiones. Además, el dosaje de alcohol realizado arrojó un resultado de 0,56 gramos de alcohol por litro de sangre.

En tanto, el motociclista de 21 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Perrupato en estado crítico. Horas después, los médicos confirmaron su fallecimiento producto de las graves heridas sufridas.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 28°, Policía Vial de San Martín y efectivos de Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el trágico accidente.