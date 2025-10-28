Salió el sol este martes: ¿a cuánto sube la temperatura?

Este martes amaneció fresco pero soleado. Esto elevará la temperatura y posicionará la máxima en 16 grados centígrados.
Luego del lunes atípico y frío que se vivió en la provincia, este martes volvió a salir el sol pero se mantiene el tiempo fresco. De esta manera, la máxima solo llegará a los 16 grados pero irá mejorando durante lo que resta la semana.
¿Cómo estará este martes 28-10-2025?
Este martes habrá ascenso de la temperatura, vientos moderados del este. Mejoran las condiciones meteorológicas en la tarde con nubosidad en disminución. Parcial nublado en cordillera.
Máxima: 16°C | Mínima: 5°C
Miércoles 29-10-2025
El miércoles habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Heladas parciales. Parcial nublado en cordillera. Precipitaciones en el sudoeste provincial.
Máxima: 21°C | Mínima: 5°C
Jueves 30-10-2025
El jueves habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 27°C | Mínima: 7°C
Viernes 31-10-2025
Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, tormentas aisladas hacia la noche, vientos moderados del noreste.
Máxima: 30°C | Mínima: 12°C