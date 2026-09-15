“Sabemos quiénes son, pero a veces queremos callarnos”: vecinos apuntaron por la inseguridad en Las Heras

El asesinato de Leonel Ortiz, el niño de 7 años que murió tras recibir un disparo durante un ataque a una vivienda de Villa Junín, volvió a poner en el centro de la escena la inseguridad y la violencia que, según los vecinos, atraviesan al barrio. “Acá es algo común”, sostuvo una mujer que trabaja con familias de la zona.

El crimen de Leonel Ortiz, el niño de 7 años asesinado de un disparo durante una balacera en Villa Junín, volvió a poner en el centro de la escena la violencia y la inseguridad que atraviesan al barrio de Las Heras. Los vecinos aseguran que los episodios violentos se repiten y que el temor se instaló entre quienes viven en la zona.

El hecho ocurrió durante la noche, cuando un grupo de personas llegó hasta una vivienda de Villa Junín y comenzó a efectuar disparos. Leonel se encontraba en el interior junto a integrantes de su familia cuando tres proyectiles lo alcanzaron.

Tras el ataque, los vecinos se organizaron para trasladar al niño en una camioneta particular hasta el Hospital Carrillo. Pese a la asistencia médica, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El episodio provocó conmoción especialmente porque, según relataron los vecinos, dentro de la vivienda había varios niños y mujeres al momento de la balacera.

“Entraron para adentro. Empezaron a tirar dentro de la casa”, relató una de las personas que se encontraba en la zona. La testigo contó que, después de que los atacantes se retiraron, comenzaron a escucharse los llantos de las personas que estaban en la vivienda.

Vecinos aseguran que hubo violencia durante todo el día

La muerte de Leonel no fue, según los testimonios recogidos en el barrio, un episodio aislado.

Los vecinos señalaron que durante el día ya se habían producido otros momentos de violencia y amenazas. Según relataron, durante el mediodía un grupo de personas habría llegado hasta una vivienda por un supuesto robo y posteriormente se habrían registrado agresiones.

La familia también denunció que una vivienda fue atacada e incendiada durante ese episodio. Horas después, los mismos vecinos describieron un nuevo ataque, esta vez con armas de fuego, que terminó con el niño herido de gravedad.

Para quienes viven en Villa Junín, la sucesión de episodios alimentó una sensación de miedo que ya forma parte de la vida cotidiana. “Acá es algo común”, aseguró una mujer que trabaja en el barrio

Una de las personas que habló sobre la situación fue una mujer que trabaja con familias de la zona a través de un merendero. Conocía a Leonel y recordó al niño con especial afecto.

“Hermoso, una personita tierna, muy dulce”, lo describió al recordar al pequeño. La mujer contó que Leonel concurría al merendero y que durante las últimas semanas había preguntado varias veces por el festejo del Día del Niño, que estaba previsto para ese fin de semana.

Pero además de hablar del pequeño, la mujer describió la realidad que, según su experiencia, atraviesan los vecinos.

Ante la consulta sobre si el ataque resultaba llamativo o si era algo habitual, fue contundente: “Lamentablemente ahora hubo una víctima, pero acá es algo común”. Según su relato, los disparos y los episodios de violencia ya se habían registrado en jornadas anteriores.