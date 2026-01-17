Sábado muy caluroso y con probabilidad de tormentas desde la tarde

La jornada comenzará con cielo parcialmente despejado y vientos moderados, mientras que hacia la noche se prevé un aumento de la nubosidad con chances de precipitaciones aisladas.

El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa una jornada marcada por temperaturas elevadas y condiciones de inestabilidad hacia la tarde. Según los datos difundidos, la mínima rondará los 22°C, mientras que la máxima se ubicará en torno a los 32°C a 34°C, con un ambiente húmedo que intensificará la sensación térmica.

Durante la mañana se espera un cielo parcialmente nublado, acompañado por vientos leves del noreste que luego rotarán al sector oeste. La humedad relativa se mantendrá en valores medios, y no se prevén precipitaciones en las primeras horas del día.

Hacia la tarde, el calor se consolidará y el cielo presentará nubosidad variable. Los especialistas advierten que aumentará la probabilidad de tormentas aisladas, especialmente en sectores de la cordillera y áreas periféricas. Aunque no se esperan lluvias generalizadas, la inestabilidad podría generar chaparrones de corta duración, ráfagas de viento y no se descarta la caída de granizo en algunos sectores.

La noche traerá un cambio en las condiciones, con un incremento en la nubosidad y chances de precipitaciones. La probabilidad de tormentas se eleva hasta un 55%, lo que obliga a estar atentos a posibles alertas meteorológicas. La temperatura descenderá hacia los 20°C, generando un alivio parcial tras el calor del día.

Mendoza vivirá un sábado de calor intenso y humedad elevada, con condiciones estables durante la mañana y un cierre de jornada marcado por la inestabilidad. Las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar la exposición solar en las horas centrales y seguir de cerca las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.