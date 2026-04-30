Ruta 7: un camión chocó a una camioneta y un hombre resultó herido

El siniestro ocurrió a primera hora de la mañana sobre el puente de Buen Orden, cuando un camión impactó contra una camioneta que terminó sobre el cantero central; el conductor del rodado menor resultó herido.

Un accidente vial ocurrió en la mañana de este jueves 30 de abril dejó como saldo un hombre con politraumatismos tras una colisión entre un camión y una camioneta en San Martín.

El hecho se registró cerca de las 6:40 en Ruta 7 y Buen Orden, sobre el puente de esa zona, en un tramo de calzada asfaltada con iluminación natural pero escasa visibilidad al momento del impacto.

Según la información oficial, por causas que aún se investigan, ambos vehículos circulaban en dirección este-oeste cuando el camión Fiat 673, conducido por un hombre de 33 años domiciliado en La Central, Rivadavia, impactó contra el lateral derecho de una camioneta Nissan Frontier.

Como consecuencia del choque, la camioneta terminó su recorrido sobre el cantero central divisorio. Su conductor, un hombre de 56 años, también domiciliado en La Central, sufrió politraumatismos y debió ser asistido en el lugar por personal médico.

En tanto, el conductor del camión resultó ileso. Los dos conductores serán sometidos a los correspondientes dosajes, cuyos resultados serán informados posteriormente.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 12°, Vial San Martín y Policía Científica, que realizó las pericias para determinar la mecánica del siniestro.