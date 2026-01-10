Rescataron a un parapentista que se accidentó en el Cerro Arco

El operativo se desplegó en la ladera noreste, donde personal policial y de rescate asistió al deportista tras una caída mientras practicaba parapente. El hombre fue estabilizado en el lugar y trasladado en helicóptero al Hospital Central.

Un parapentista de 29 años, debió ser rescatado en la ladera noreste del Cerro Arco, luego de sufrir una caída mientras practicaba la actividad aérea. El hecho ocurrió cerca de las 10.30 horas, a la altura de la base del helipuerto, y movilizó un amplio operativo.

Personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), que se encontraba realizando tareas operativas en la zona, fue alertado sobre el incidente y acudió de inmediato. Al llegar, localizaron al hombre con escoriaciones en el rostro y una herida cortante en la frente, por lo que activaron el protocolo de emergencia y solicitaron apoyo especializado.

Los efectivos procedieron a la inmovilización del herido, colocándole un collarín cervical y entablillado para estabilizarlo. Posteriormente, la Patrulla de Rescate junto a un médico de la unidad diagnosticaron politraumatismos y pérdida de conocimiento, lo que requirió un traslado urgente.

En el marco del operativo conjunto, se dispuso la intervención del helicóptero Halcón 1, que trasladó al accidentado hasta el Hospital Central, donde ingresó alrededor de las 12 horas para recibir atención médica especializada.

El rápido accionar de las fuerzas de seguridad y rescate permitió que el hombre fuera asistido en tiempo récord, evitando complicaciones mayores.