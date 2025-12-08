Rescataron a los andinistas perdidos en el cerro Punta Negra de Tunuyán

Tres andinistas fueron rescatados en buen estado en el cerro Punta Negra, en Tunuyán, tras perderse por el mal clima. En paralelo, los dos turistas australianos que también eran buscados fueron hallados sin inconvenientes y continuarán su travesía hacia Chile.

El intenso operativo de búsqueda desplegado en alta montaña tuvo finalmente un cierre favorable. Tres andinistas argentinos que se habían extraviado en el cerro Punta Negra, ubicado en Tunuyán, fueron rescatados este lunes por la mañana en perfecto estado de salud. Se trata de dos soldados del Ejército Argentino y un amigo, quienes habían iniciado la ascensión durante el fin de semana y quedaron desorientados por las malas condiciones meteorológicas.

La ausencia de visibilidad, el frío y las ráfagas de viento complicaron la travesía del grupo, que decidió emitir una señal de alerta durante la noche del domingo al perder el sendero que debían seguir. Desde ese momento, se activó un amplio dispositivo que involucró a Gendarmería Nacional, el Ejército Argentino y la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza, aunque las primeras horas de búsqueda no arrojaron resultados.

Cómo fue el operativo de rescate

En las primeras horas del lunes, un sobrevuelo del helicóptero de la Policía de Mendoza logró divisar a los andinistas en una zona compleja del cerro. Tras establecer contacto visual, la tripulación realizó una maniobra para descender en un sector seguro y poder subir a los tres extraviados a bordo.

La aeronave los trasladó directamente al Manzano Histórico, donde fueron asistidos por personal médico del Ejército Argentino. Según informaron los profesionales, los tres se encontraban en buen estado, pese a haber pasado varias horas a la intemperie y con temperaturas bajo cero.

Qué pasó con los turistas australianos

En paralelo, otra búsqueda había generado preocupación durante la madrugada: la de dos turistas australianos que estaban realizando la travesía desde el paso internacional Portillo de Piuquenes, en Argentina, hacia el Teniente San Gabriel, en Chile.

Durante la mañana de este lunes, los rescatistas los localizaron en la zona del Portillo, cerca del límite fronterizo. Tras ser examinados, se confirmó que estaban sin ningún inconveniente de salud, por lo que decidieron continuar su recorrido a pie hacia territorio chileno.