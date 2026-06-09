Remedios por delivery: avanzan para habilitar la venta online y ya analizan cómo será el sistema en Mendoza

El Gobierno provincial trabaja en una nueva reglamentación que permitiría comprar medicamentos de venta libre por internet y recibirlos en el domicilio. La iniciativa busca modernizar el sistema, aunque genera debate.

Comprar un analgésico, un antiácido o un medicamento para el resfrío desde el celular y recibirlo en la puerta de casa podría convertirse en una realidad en Mendoza. El Gobierno provincial avanza en una normativa que habilitaría la venta y distribución de medicamentos de venta libre a través de plataformas digitales y servicios de delivery. La propuesta forma parte de un proceso de modernización del comercio electrónico y apunta a regular una práctica que, según reconocen desde distintos sectores, ya ocurre de manera informal en algunos casos.

Sin embargo, el proyecto también abrió un fuerte debate entre autoridades sanitarias, farmacéuticos y profesionales del sector sobre cómo garantizar la seguridad durante todo el proceso de compra y entrega.

La iniciativa contempla exclusivamente medicamentos de venta libre, es decir, aquellos que no requieren receta médica para ser adquiridos. Quedarían excluidos los medicamentos bajo prescripción profesional, tratamientos especiales y cualquier producto que requiera control sanitario específico.

El objetivo es que los usuarios puedan realizar la compra mediante plataformas digitales autorizadas o directamente a través de los portales web de las farmacias habilitadas.

Cómo funcionaría el sistema para garantizar la seguridad

Uno de los principales desafíos del proyecto es asegurar la trazabilidad de los medicamentos desde la farmacia hasta el domicilio del comprador.

Por ese motivo, el borrador que analiza el Ejecutivo incluye varios mecanismos de control.

Entre ellos se destacan:

Registro obligatorio de las farmacias que operen online.

Sistemas de seguimiento para verificar el recorrido del producto.

Envases cerrados y sellados antes de salir del establecimiento.

Validación mediante códigos o tokens digitales al momento de la entrega.

Identificación tanto del comprador como del repartidor.

La idea es implementar un esquema similar al utilizado por aplicaciones como las de transporte o reparto de comidas, donde ambas partes deben validar la operación para completar la entrega.

La preocupación de los farmacéuticos: el temor por la pérdida de control sanitario

Aunque muchos profesionales reconocen que la digitalización puede facilitar el acceso a determinados productos, también advierten sobre posibles riesgos. Una de las principales inquietudes está relacionada con las condiciones de conservación de los medicamentos durante el traslado.

Desde el sector farmacéutico señalan que ciertos productos requieren mantenerse dentro de rangos específicos de temperatura para conservar sus propiedades y eficacia. Por eso, algunos especialistas cuestionan si los sistemas de reparto tradicionales están preparados para transportar medicamentos junto con otros productos sin afectar su calidad.

Otro de los puntos que genera discusión es el origen de los medicamentos. Los farmacéuticos sostienen que la venta debe estar siempre vinculada a una farmacia habilitada y no a centros de almacenamiento o depósitos externos donde no existan las mismas condiciones de control.

La preocupación radica en garantizar que cada producto mantenga su cadena de custodia y llegue al consumidor exactamente en las condiciones en que fue dispensado por el profesional farmacéutico.

Mientras algunos usuarios consideran que la iniciativa simplificaría el acceso a medicamentos básicos, especialmente para adultos mayores o personas con movilidad reducida, otros prefieren continuar realizando las compras de manera presencial.

Muchos consumidores destacan el asesoramiento que reciben en las farmacias, donde pueden consultar dudas, conocer alternativas disponibles y recibir recomendaciones sobre el uso adecuado de determinados productos.

Desde el Ejecutivo sostienen que la intención no es reemplazar el rol de las farmacias, sino establecer reglas claras para una modalidad de compra que viene creciendo con el avance del comercio electrónico.

La propuesta aún se encuentra en etapa de análisis y reglamentación, pero podría convertirse en uno de los cambios más importantes para el sector farmacéutico mendocino en los próximos meses.