Recuperaron herramientas robadas por $50 millones en Guaymallén y descubrieron un falso comedor como fachada

Una serie de allanamientos realizados en el asentamiento Buena Nueva permitió recuperar herramientas valuadas en alrededor de $50 millones, secuestrar un arma de fuego y detener a varias personas.

Un importante operativo policial desarrollado en Guaymallén dejó al descubierto un presunto almacenamiento y distribución de elementos robados. Tras varias semanas de investigación, efectivos de la Dirección General de Investigaciones concretaron diez allanamientos simultáneos en el asentamiento Buena Nueva, donde recuperaron una gran cantidad de herramientas robadas valuadas en aproximadamente 50 millones de pesos. Además, durante los procedimientos se secuestró un arma de fuego y siete personas quedaron a disposición de la Justicia.

Las medidas fueron ejecutadas por personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) Guaymallén, con apoyo de otras divisiones policiales, en el marco de una investigación destinada a esclarecer diversos robos registrados en el departamento.

Los operativos se realizaron bajo directivas de la Oficina Fiscal N°1 de Guaymallén y del fiscal de la Unidad Fiscal Correccional, Tomás Guevara, quien supervisa la causa.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, los allanamientos permitieron avanzar sobre una red de domicilios que estarían relacionados con el ocultamiento de bienes denunciados como robados.

Recuperaron herramientas nuevas valuadas en $50 millones

Uno de los resultados más importantes del operativo fue el hallazgo de una importante cantidad de herramientas nuevas, cuyo valor estimado ronda los $50 millones.

Los elementos secuestrados fueron incorporados al expediente judicial y ahora serán sometidos a distintas pericias para determinar con precisión su origen y avanzar en el proceso de restitución a sus propietarios.

Los investigadores consideran que este hallazgo representa una prueba clave para reconstruir el recorrido que seguían los objetos sustraídos luego de los robos.

En una de las viviendas allanadas había un cartel que identificaba al inmueble como un comedor comunitario. Sin embargo, al ingresar, los efectivos comprobaron que en el lugar no se realizaban actividades sociales ni comunitarias relacionadas con esa función.

De acuerdo con la investigación, la propiedad mantenía vínculos con otro de los domicilios allanados durante el operativo, donde también fueron encontrados elementos de interés para la causa.

Secuestraron un arma y siete personas quedaron a disposición de la Justicia

Además de recuperar los elementos robados, la Policía secuestró un arma de fuego durante los registros realizados en las viviendas.

En cuanto a los sospechosos, cinco personas fueron aprehendidas durante los allanamientos, mientras que otras dos permanecían detenidas por disposición judicial.

Todos los involucrados quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar su grado de participación en los hechos investigados.