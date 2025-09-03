Reabrió el Paso a Chile: cómo repararon el puente dañado en alta montaña tras el accidente

Después de más de 12 horas de cierre, el Paso Internacional Los Libertadores volvió a estar habilitado. El tránsito había sido suspendido por un accidente de camión que provocó daños en el puente del río Mendoza, a la altura de Punta de Vacas.

El Paso a Chile reabrió este miércoles a las 14, luego de permanecer cerrado por más de 12 horas debido a un grave accidente en la Ruta Nacional 7. La interrupción del tránsito internacional se produjo tras el impacto de un camión que dañó el puente sobre el río Mendoza, en el kilómetro 1.196, a la altura de Punta de Vacas.

Según informaron desde Vialidad Nacional, el vehículo de gran porte provocó el desprendimiento de unos 40 metros de la baranda de contención. Ante la magnitud del daño, equipos especializados trabajaron intensamente para garantizar la seguridad de la estructura.

“Las barandas fueron reemplazadas y la estructura no presenta riesgos. También se restableció el servicio de fibra óptica afectado por el accidente”, señalaron las autoridades al confirmar la reapertura.

El hecho ocurrió cuando un camión tractor, que trasladaba a otro camión en dirección Chile–Argentina, perdió el control. Uno de los rodados cayó al vacío y se precipitó al río Vacas, desde una altura de 20 metros. El chofer sobrevivió al siniestro y fue rescatado por equipos de emergencia para recibir atención médica.

Durante la mañana y el mediodía, varios colectivos de pasajeros y vehículos particulares aguardaron al costado de la ruta la habilitación del paso. La demora se debió a las evaluaciones técnicas y a las tareas de reparación necesarias para recuperar la seguridad del puente.

Paso Cristo Redentor: en qué horarios está habilitado

Cabe recordar que, desde el 1º de septiembre y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores opera las 24 horas, lo que facilita el tránsito de turistas y transportistas en la alta montaña.