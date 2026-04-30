Reabrieron la calle Patricias Mendocinas: cuáles son las próximas obras en Ciudad

La Ciudad de Mendoza habilitó nuevamente al tránsito una de sus arterias más transitadas luego de una renovación integral. La intervención incluyó mejoras en la calzada, red de agua potable y señalización vial.

Tras varios meses de trabajos, la calle Patricias Mendocinas volvió a abrirse al tránsito en el microcentro de la Ciudad de Mendoza. La habilitación fue encabezada por el intendente Ulpiano Suarez, quien destacó la importancia de esta obra para mejorar la circulación en una zona clave tanto para vecinos como para turistas.

La intervención abarcó el tramo comprendido entre Espejo y Rivadavia, donde se realizaron tareas intensivas desde mediados de diciembre, con el objetivo de renovar una arteria que registra un alto flujo vehicular diario.

En apenas cuatro cuadras intervenidas, circulan alrededor de 1.800 colectivos por día y funcionan ocho paradas de transporte público, lo que convierte a esta calle en un punto estratégico dentro del sistema de tránsito de la capital mendocina. Además del tránsito vehicular, la obra mejora la experiencia de peatones y usuarios del transporte público, al optimizar la infraestructura y la seguridad vial.

Qué trabajos se realizaron en la calle Patricias Mendocinas

La renovación incluyó una intervención integral sobre la calzada. En primer lugar, se demolieron las losas de hormigón deterioradas, que presentaban un importante desgaste por el uso. Luego se realizaron tareas de excavación, compactación del suelo y colocación de nuevo pavimento.

Como parte del proyecto, también se ejecutaron trabajos complementarios clave:

Renovación de la red de agua potable , reemplazando cañerías de más de 80 años

, reemplazando cañerías de más de 80 años Nuevas conexiones domiciliarias

Pintura de señalización vial

Demarcación de cruces peatonales y carriles

Estas mejoras apuntan a garantizar mayor durabilidad y seguridad en la infraestructura urbana. La intervención en la calle Patricias Mendocinas demandó una inversión aproximada de $260 millones, en el marco de un plan más amplio de renovación urbana que alcanza los $900 millones en toda la Ciudad.

Qué obras se vienen en la capital mendocina

En paralelo, el intendente anticipó nuevas intervenciones en otras arterias céntricas. Entre ellas, se destacan los trabajos previstos en:

Calle 9 de Julio , entre Godoy Cruz y Colón

, entre Godoy Cruz y Colón Calle 25 de Mayo, en el mismo tramo

Estas obras incluirán mejoras en la calzada y en la infraestructura de servicios, con el objetivo de continuar modernizando el entramado urbano.