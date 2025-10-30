¿Querés revisarte un lunar sospechoso?: realizarán controles gratuitos en Mendoza

En el marco del mes de concientización sobre el cáncer de piel, dermatólogos mendocinos realizarán controles gratuitos de lunares en el Parque Benegas. La actividad, organizada por la Sociedad Argentina de Dermatología, busca fomentar la prevención y detección temprana de lesiones sospechosas.

En el marco del mes de concientización sobre el cáncer de piel, este sábado se realizará una jornada gratuita de control de lunares en el Parque Benegas, en Godoy Cruz. La iniciativa, impulsada por la Sociedad Argentina de Dermatología (Filial Mendoza), busca promover la detección temprana de lesiones sospechosas y reforzar la importancia del cuidado frente a la exposición solar.

Bajo el lema “Hacele sombra al cáncer de piel”, la actividad se desarrollará entre las 10 y las 12 del mediodía, con la participación de numerosos dermatólogos que realizarán evaluaciones sin costo a quienes se acerquen. En caso de detectar lunares o manchas sospechosas, los profesionales derivarán a los pacientes a centros de salud para su seguimiento o tratamiento correspondiente.

La dermatóloga Fabiola Díaz, presidenta de la Sociedad Argentina de Dermatología en Mendoza, explicó que el objetivo es fomentar la prevención y el diagnóstico precoz, ya que uno de cada tres casos de cáncer diagnosticados en el país corresponde a cáncer de piel, y la principal causa sigue siendo la exposición solar sin protección.

Entre las recomendaciones, los especialistas insisten en aplicar protector solar con FPS mayor a 30, evitar el sol directo entre las 10 y las 16 horas, usar sombreros, gorras, lentes de sol y ropa liviana que cubra la piel. Además, subrayan la importancia del autoexamen periódico, controlando si algún lunar cambia de forma, color o tamaño, o si aparecen nuevas manchas.

Para identificar posibles signos de alarma, los dermatólogos recuerdan la regla del ABCDE:

de asimetría (cuando una mitad del lunar es diferente a la otra) B de bordes irregulares

de color (si varía o se torna más oscuro o rojizo) D de diámetro (mayor a 6 mm)

Díaz también remarcó que las personas de piel clara, ojos claros o antecedentes familiares de cáncer de piel deben realizar controles dermatológicos cada seis meses, mientras que el resto de la población debería hacerlo al menos una vez por año.

Esta campaña no solo busca brindar atención gratuita, sino también concientizar sobre la exposición solar responsable en vísperas del verano mendocino. Los organizadores recordaron que el protector solar debe considerarse un medicamento esencial, ya que es una de las herramientas más eficaces para prevenir el cáncer de piel. La cita es este sábado, de 10 a 12, en el Parque Benegas. Una oportunidad para cuidar la piel y tomar conciencia sobre la salud.