¿Querés formar parte del servicio penitenciario? hasta cuándo inscribirse, cómo hacerlo y cuáles son los requisitos

¿Querés formar parte del servicio penitenciario? hasta cuándo inscribirse, cómo hacerlo y cuáles son los requisitos

Mendoza

La convocatoria es virtual. Los aspirantes seleccionados recibirán una beca mensual para cubrir gastos de cursado y traslado.

usuario
Redacción ElNueve.com

El Servicio Penitenciario de Mendoza anunció la apertura de inscripciones para quienes deseen postularse como aspirantes a agentes del escalafón de Seguridad, correspondiente a la cohorte 2026, promoción LXV.

Acerca de la convocatoria

El proceso se realiza de forma online, completando un formulario digital.

Las personas interesadas podrán enviar la documentación solicitada hasta el lunes 2 de febrero de 2026. Quienes resulten seleccionados accederán a una beca mensual, destinada a cubrir gastos de traslado, materiales educativos y otros costos vinculados al cursado.

El proceso de selección incluye evaluaciones físicas, psicológicas y académicas, entre otras instancias. Los postulantes que aprueben todas las etapas iniciarán un curso de formación de aproximadamente seis meses.

¿Cuáles son los requisitos?

  • Ser argentino o argentina.
  • Tener domicilio real en Mendoza.
  • Edad: entre 18 y 28 años al 30 de junio de 2026.
  • Contar con título secundario completo o equivalente.
  • No ser infractor del deber de votar.
  • Tener una estatura mínima de 1,55 metros.
  • No encontrarse en estado de gravidez al momento de la inscripción ni durante el cursado.
  • No poseer tatuajes visibles en cabeza, cara o cuello.
  • Presentar antecedentes personales de buena conducta, conforme a la Ley 7878, artículo 1.
  • No poseer medidas judiciales vigentes.
  • Contar con un domicilio electrónico personal.

Documentación obligatoria

Fechas importantes

  • Inicio de preinscripción digital: 10 de noviembre de 2025.
  • Cierre del período de inscripción: 2 de febrero de 2026.

¿Cómo inscribirse?

La presentación de la documentación se realiza a través de un formulario de Google. Posteriormente, se solicitará la documentación original para su validación.

HACÉ CLICK ACÁ PARA LA PREINSCRIPCIÓN

Seguinos en