¿Querés formar parte del servicio penitenciario? hasta cuándo inscribirse, cómo hacerlo y cuáles son los requisitos

La convocatoria es virtual. Los aspirantes seleccionados recibirán una beca mensual para cubrir gastos de cursado y traslado.
El Servicio Penitenciario de Mendoza anunció la apertura de inscripciones para quienes deseen postularse como aspirantes a agentes del escalafón de Seguridad, correspondiente a la cohorte 2026, promoción LXV.
Acerca de la convocatoria
El proceso se realiza de forma online, completando un formulario digital.
Las personas interesadas podrán enviar la documentación solicitada hasta el lunes 2 de febrero de 2026. Quienes resulten seleccionados accederán a una beca mensual, destinada a cubrir gastos de traslado, materiales educativos y otros costos vinculados al cursado.
El proceso de selección incluye evaluaciones físicas, psicológicas y académicas, entre otras instancias. Los postulantes que aprueben todas las etapas iniciarán un curso de formación de aproximadamente seis meses.
¿Cuáles son los requisitos?
- Ser argentino o argentina.
- Tener domicilio real en Mendoza.
- Edad: entre 18 y 28 años al 30 de junio de 2026.
- Contar con título secundario completo o equivalente.
- No ser infractor del deber de votar.
- Tener una estatura mínima de 1,55 metros.
- No encontrarse en estado de gravidez al momento de la inscripción ni durante el cursado.
- No poseer tatuajes visibles en cabeza, cara o cuello.
- Presentar antecedentes personales de buena conducta, conforme a la Ley 7878, artículo 1.
- No poseer medidas judiciales vigentes.
- Contar con un domicilio electrónico personal.
Documentación obligatoria
- DNI (frente y reverso).
- Constancia de CUIL (disponible en www.anses.gob.ar/consultas/constancia-de-cuil).
- Partida de nacimiento actualizada (www.mendoza.gov.ar/servicios/gobierno/partidas-digitales/).
- Certificado analítico de estudios secundarios, definitivo y legalizado.
- Certificado de antecedentes penales (www.mendoza.gov.ar/servicios/gobierno/certificado-de-antecedentes-penales/).
- Certificado médico de aptitud física, indicando estatura mínima de 1,55 m.
- Constancia de Junta Electoral (www.argentina.gob.ar/interior/observatorioelectoral/registro-de-infractores).
- Constancia de Juicios Universales (www.jus.mendoza.gov.ar/juicios-universales).
- Constancia del Registro de Deudores Alimentarios (www.jus.mendoza.gov.ar/deudores-alimentarios).
- Currículum Vitae con foto actualizada.
Fechas importantes
- Inicio de preinscripción digital: 10 de noviembre de 2025.
- Cierre del período de inscripción: 2 de febrero de 2026.
¿Cómo inscribirse?
La presentación de la documentación se realiza a través de un formulario de Google. Posteriormente, se solicitará la documentación original para su validación.