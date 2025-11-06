¿Querés formar parte del servicio penitenciario? hasta cuándo inscribirse, cómo hacerlo y cuáles son los requisitos

La convocatoria es virtual. Los aspirantes seleccionados recibirán una beca mensual para cubrir gastos de cursado y traslado.

El Servicio Penitenciario de Mendoza anunció la apertura de inscripciones para quienes deseen postularse como aspirantes a agentes del escalafón de Seguridad, correspondiente a la cohorte 2026, promoción LXV.

Acerca de la convocatoria

El proceso se realiza de forma online, completando un formulario digital.

Las personas interesadas podrán enviar la documentación solicitada hasta el lunes 2 de febrero de 2026. Quienes resulten seleccionados accederán a una beca mensual, destinada a cubrir gastos de traslado, materiales educativos y otros costos vinculados al cursado.

El proceso de selección incluye evaluaciones físicas, psicológicas y académicas, entre otras instancias. Los postulantes que aprueben todas las etapas iniciarán un curso de formación de aproximadamente seis meses.

¿Cuáles son los requisitos?

Ser argentino o argentina.

o Tener domicilio real en Mendoza.

Edad: entre 18 y 28 años al 30 de junio de 2026.

entre 18 y 28 años al 30 de junio de 2026. Contar con título secundario completo o equivalente.

o equivalente. No ser infractor del deber de votar.

Tener una estatura mínima de 1,55 metros.

mínima de 1,55 metros. No encontrarse en estado de gravidez al momento de la inscripción ni durante el cursado.

ni durante el cursado. No poseer tatuajes visibles en cabeza, cara o cuello.

visibles en cabeza, cara o cuello. Presentar antecedentes personales de buena conducta, conforme a la Ley 7878, artículo 1.

personales de buena conducta, conforme a la Ley 7878, artículo 1. No poseer medidas judiciales vigentes.

judiciales vigentes. Contar con un domicilio electrónico personal.

Documentación obligatoria

DNI (frente y reverso).

(frente y reverso). Constancia de CUIL (disponible en www.anses.gob.ar/consultas/constancia-de-cuil ).

(disponible en ). Partida de nacimiento actualizada ( www.mendoza.gov.ar/servicios/gobierno/partidas-digitales/ ).

). Certificado analítico de estudios secundarios, definitivo y legalizado.

de estudios secundarios, definitivo y legalizado. Certificado de antecedentes penales ( www.mendoza.gov.ar/servicios/gobierno/certificado-de-antecedentes-penales/ ).

( ). Certificado médico de aptitud física, indicando estatura mínima de 1,55 m.

de aptitud física, indicando estatura mínima de 1,55 m. Constancia de Junta Electoral ( www.argentina.gob.ar/interior/observatorioelectoral/registro-de-infractores ).

( ). Constancia de Juicios Universales ( www.jus.mendoza.gov.ar/juicios-universales ).

( ). Constancia del Registro de Deudores Alimentarios ( www.jus.mendoza.gov.ar/deudores-alimentarios ).

Alimentarios ( ). Currículum Vitae con foto actualizada.

Fechas importantes

Inicio de preinscripción digital: 10 de noviembre de 2025.

10 de noviembre de 2025. Cierre del período de inscripción: 2 de febrero de 2026.

¿Cómo inscribirse?

La presentación de la documentación se realiza a través de un formulario de Google. Posteriormente, se solicitará la documentación original para su validación.