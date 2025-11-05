¿Querés aprender un nuevo oficio?: sumate a estos talleres gratuitos con amplia salida laboral

Los talleres gratuitos ofrecen certificación oficial y tienen cupo limitado. Entre las propuestas se destacan capacitaciones en peluquería, barbería, carpintería, macramé, marroquinería, textil, arte y reciclado, y cestería nórdica.
La Municipalidad de Godoy Cruz abrió una nueva edición de talleres cortos de especialización en oficios, pensados para personas que ya tienen conocimientos en el área y quieren mejorar sus técnicas, actualizarse o profesionalizar su emprendimiento.
Estas capacitaciones tendrán una duración aproximada de cinco encuentros y se dictarán una vez por semana en distintos centros comunitarios, deportivos y culturales del departamento.
Además, todos los cursos contarán con certificación oficial y cupo limitado.
Capacitaciones con rápida salida laboral
La propuesta incluye una amplia variedad de talleres en rubros con alta demanda:
- Textil: customización y personalización de prendas
- Marroquinería: técnicas de pintura y troquelado
- Macramé: joyería en hilo
- Arte y reciclado: lámparas para el hogar
- Carpintería básica: armado de camas
- Barbería: técnicas de textura
- Peluquería: peinado social y novia.
- Cestería nórdica: introducción a la técnica
Detalles de los talleres
Con el objetivo de acercar la formación a cada barrio, los talleres se dictarán en cinco zonas del departamento:
Las Tortugas
Casa del Futuro (Sarmiento 2291):
- Textil: lunes, de 9 a 12
- Macramé: jueves, de 9 a 12
Polideportivo La Gloria (Vélez Sarsfield y Puerto Bahía Blanca, B° La Gloria):
- Carpintería en MDF: miércoles, de 9 a 12
Trapiche
Polideportivo La Estanzuela (Arturo Illia y Soler, B° La Estanzuela):
- Peluquería: jueves, de 9 a 12
- Carpintería en MDF: viernes, de 9 a 12
- Arte y reciclado: viernes, de 9 a 12
Presidente Sarmiento
Centro Profesional Sarmiento (Marciano Cantero y Cutralcó):
- Carpintería básica: viernes, de 9 a 12
Villa del Parque
SEOS Puentecitos (Mesopotamia y Encón, B° Los Cerros):
- Barbería: jueves, de 14 a 17
Centro
Hiper Libertad (Joaquín V. González 450, ala norte):
- Cestería nórdica: martes, de 9 a 12
- Textil: miércoles, de 9 a 12
CAPeM (Mármol y Derqui):
- Marroquinería: lunes, de 9 a 12
- Barbería: miércoles, de 14 a 17
Casa de la Memoria (Lavalle 88 esquina Colón):
- Macramé: martes, de 9 a 12
- Peluquería: miércoles, de 9 a 12
Centro Cultural y Deportivo Villa Martínez (O’Higgins 1460, entre Sarratea y Pellegrini):
- Arte y reciclado: lunes, de 9 a 12
- Carpintería en MDF: martes, de 14 a 17
Quiénes pueden participar
Los cursos están dirigidos a jóvenes y adultos de entre 18 y 70 años con domicilio legal en Godoy Cruz.
Es necesario contar con experiencia previa en el oficio y tener la vacuna antitetánica vigente.
¿Cómo inscribirse?
La preinscripción se realizará online, a través de un formulario disponible en la web municipal. Una vez seleccionadas, las personas recibirán la notificación por WhatsApp o correo electrónico y deberán completar la inscripción de forma presencial.
Al momento de la inscripción deberán presentar DNI original y fotocopia, carnet de vacunación y CUD, en caso de corresponder.
Quienes necesiten más información pueden comunicarse a los teléfonos 4429360 / 61, por WhatsApp al 261 306 8525o por correo electrónico a economiasocialgc@gmail.com