¿Querés aprender un nuevo oficio?: sumate a estos talleres gratuitos con amplia salida laboral

Mendoza

Los talleres gratuitos ofrecen certificación oficial y tienen cupo limitado. Entre las propuestas se destacan capacitaciones en peluquería, barbería, carpintería, macramé, marroquinería, textil, arte y reciclado, y cestería nórdica.

Redacción ElNueve.com

La Municipalidad de Godoy Cruz abrió una nueva edición de talleres cortos de especialización en oficios, pensados para personas que ya tienen conocimientos en el área y quieren mejorar sus técnicas, actualizarse o profesionalizar su emprendimiento.

Estas capacitaciones tendrán una duración aproximada de cinco encuentros y se dictarán una vez por semana en distintos centros comunitarios, deportivos y culturales del departamento.

Además, todos los cursos contarán con certificación oficial y cupo limitado.

Capacitaciones con rápida salida laboral

La propuesta incluye una amplia variedad de talleres en rubros con alta demanda:

  • Textil: customización y personalización de prendas
  • Marroquinería: técnicas de pintura y troquelado
  • Macramé: joyería en hilo
  • Arte y reciclado: lámparas para el hogar
  • Carpintería básica: armado de camas
  • Barbería: técnicas de textura
  • Peluquería: peinado social y novia.
  • Cestería nórdica: introducción a la técnica

Detalles de los talleres

Con el objetivo de acercar la formación a cada barrio, los talleres se dictarán en cinco zonas del departamento:

Las Tortugas

Casa del Futuro (Sarmiento 2291):

  • Textil: lunes, de 9 a 12
  • Macramé: jueves, de 9 a 12

Polideportivo La Gloria (Vélez Sarsfield y Puerto Bahía Blanca, B° La Gloria):

  • Carpintería en MDF: miércoles, de 9 a 12

Trapiche

Polideportivo La Estanzuela (Arturo Illia y Soler, B° La Estanzuela):

  • Peluquería: jueves, de 9 a 12
  • Carpintería en MDF: viernes, de 9 a 12
  • Arte y reciclado: viernes, de 9 a 12

Presidente Sarmiento

Centro Profesional Sarmiento (Marciano Cantero y Cutralcó):

  • Carpintería básica: viernes, de 9 a 12

Villa del Parque

SEOS Puentecitos (Mesopotamia y Encón, B° Los Cerros):

  • Barbería: jueves, de 14 a 17

Centro

Hiper Libertad (Joaquín V. González 450, ala norte):

  • Cestería nórdica: martes, de 9 a 12
  • Textil: miércoles, de 9 a 12

CAPeM (Mármol y Derqui):

  • Marroquinería: lunes, de 9 a 12
  • Barbería: miércoles, de 14 a 17

Casa de la Memoria (Lavalle 88 esquina Colón):

  • Macramé: martes, de 9 a 12
  • Peluquería: miércoles, de 9 a 12

Centro Cultural y Deportivo Villa Martínez (O’Higgins 1460, entre Sarratea y Pellegrini):

  • Arte y reciclado: lunes, de 9 a 12
  • Carpintería en MDF: martes, de 14 a 17

Quiénes pueden participar

Los cursos están dirigidos a jóvenes y adultos de entre 18 y 70 años con domicilio legal en Godoy Cruz.

Es necesario contar con experiencia previa en el oficio y tener la vacuna antitetánica vigente.

¿Cómo inscribirse?

La preinscripción se realizará online, a través de un formulario disponible en la web municipal. Una vez seleccionadas, las personas recibirán la notificación por WhatsApp o correo electrónico y deberán completar la inscripción de forma presencial.

Al momento de la inscripción deberán presentar DNI original y fotocopia, carnet de vacunación y CUD, en caso de corresponder.

Quienes necesiten más información pueden comunicarse a los teléfonos 4429360 / 61, por WhatsApp al 261 306 8525o por correo electrónico a economiasocialgc@gmail.com

HACÉ CLICK ACÁ PARA LA PREINSCRIPCIÓN

