¿Querés aprender un nuevo oficio?: sumate a estos talleres gratuitos con amplia salida laboral

Los talleres gratuitos ofrecen certificación oficial y tienen cupo limitado. Entre las propuestas se destacan capacitaciones en peluquería, barbería, carpintería, macramé, marroquinería, textil, arte y reciclado, y cestería nórdica.

La Municipalidad de Godoy Cruz abrió una nueva edición de talleres cortos de especialización en oficios, pensados para personas que ya tienen conocimientos en el área y quieren mejorar sus técnicas, actualizarse o profesionalizar su emprendimiento.

Estas capacitaciones tendrán una duración aproximada de cinco encuentros y se dictarán una vez por semana en distintos centros comunitarios, deportivos y culturales del departamento.

Además, todos los cursos contarán con certificación oficial y cupo limitado.

Capacitaciones con rápida salida laboral

La propuesta incluye una amplia variedad de talleres en rubros con alta demanda:

Textil: customización y personalización de prendas

customización y personalización de prendas Marroquinería: técnicas de pintura y troquelado

técnicas de pintura y troquelado Macramé: joyería en hilo

joyería en hilo Arte y reciclado: lámparas para el hogar

lámparas para el hogar Carpintería básica: armado de camas

básica: armado de camas Barbería: técnicas de textura

técnicas de textura Peluquería: peinado social y novia.

peinado social y novia. Cestería nórdica: introducción a la técnica

Detalles de los talleres

Con el objetivo de acercar la formación a cada barrio, los talleres se dictarán en cinco zonas del departamento:

Las Tortugas

Casa del Futuro (Sarmiento 2291):

Textil: lunes, de 9 a 12

lunes, de 9 a 12 Macramé: jueves, de 9 a 12

Polideportivo La Gloria (Vélez Sarsfield y Puerto Bahía Blanca, B° La Gloria):

Carpintería en MDF: miércoles, de 9 a 12

Trapiche

Polideportivo La Estanzuela (Arturo Illia y Soler, B° La Estanzuela):

Peluquería: jueves, de 9 a 12

jueves, de 9 a 12 Carpintería en MDF: viernes, de 9 a 12

en MDF: viernes, de 9 a 12 Arte y reciclado: viernes, de 9 a 12

Presidente Sarmiento

Centro Profesional Sarmiento (Marciano Cantero y Cutralcó):

Carpintería básica: viernes, de 9 a 12

Villa del Parque

SEOS Puentecitos (Mesopotamia y Encón, B° Los Cerros):

Barbería: jueves, de 14 a 17

Centro

Hiper Libertad (Joaquín V. González 450, ala norte):

Cestería nórdica: martes, de 9 a 12

nórdica: martes, de 9 a 12 Textil: miércoles, de 9 a 12

CAPeM (Mármol y Derqui):

Marroquinería: lunes, de 9 a 12

lunes, de 9 a 12 Barbería: miércoles, de 14 a 17

Casa de la Memoria (Lavalle 88 esquina Colón):

Macramé: martes, de 9 a 12

martes, de 9 a 12 Peluquería: miércoles, de 9 a 12

Centro Cultural y Deportivo Villa Martínez (O’Higgins 1460, entre Sarratea y Pellegrini):

Arte y reciclado: lunes, de 9 a 12

lunes, de 9 a 12 Carpintería en MDF: martes, de 14 a 17

Quiénes pueden participar

Los cursos están dirigidos a jóvenes y adultos de entre 18 y 70 años con domicilio legal en Godoy Cruz.

Es necesario contar con experiencia previa en el oficio y tener la vacuna antitetánica vigente.

¿Cómo inscribirse?

La preinscripción se realizará online, a través de un formulario disponible en la web municipal. Una vez seleccionadas, las personas recibirán la notificación por WhatsApp o correo electrónico y deberán completar la inscripción de forma presencial.

Al momento de la inscripción deberán presentar DNI original y fotocopia, carnet de vacunación y CUD, en caso de corresponder.

Quienes necesiten más información pueden comunicarse a los teléfonos 4429360 / 61, por WhatsApp al 261 306 8525o por correo electrónico a economiasocialgc@gmail.com