¿Querés aprender a construir con paneles estructurales aislantes? hacé este curso gratuito con amplia salida laboral

Se trata de un curso gratuito de construcción con paneles aislantes para quienes quieran capacitarse en un método moderno y práctico. Las preinscripciones ya están abiertas.

La Municipalidad de Godoy Cruz anunció la apertura de la preinscripción para el taller “Construcción Sismotérmica con paneles prefabricados – New Panel”, una capacitación gratuita destinada a quienes deseen aprender un sistema constructivo moderno, eficiente y respetuoso con el ambiente.

Este taller forma parte de un convenio entre la Municipalidad de Godoy Cruz y New Panel, con el objetivo de promover el aprendizaje en técnicas constructivas sostenibles y con salida laboral.

¿Qué vas a aprender?

Durante el taller, los asistentes conocerán el funcionamiento del sistema sismotérmico desarrollado por New Panel, una empresa dedicada a la fabricación de paneles prefabricados de alta calidad.

La propuesta incluye:

Contenidos sobre ensamblaje mediante encastres macho-hembra

mediante encastres macho-hembra Instalación de soleras y aplicación de revestimientos

de soleras y aplicación de revestimientos Distintos tipos y composiciones de paneles.

También se abordarán las ventajas del sistema en términos de ahorro energético, eficiencia estructural y sostenibilidad ambiental.

¿Dónde, cuándo y a qué hora es el curso?

El curso se dictará en el Centro de Formación Profesional Sarmiento, ubicado en Avenida Urbana del Oeste Marciano Cantero y Cutral-Có, del 12 de noviembre al 3 de diciembre.

Tendrá una duración de un mes, con clases una vez por semana, los miércoles de 14 a 18 horas.

¿Cuáles son los requisitos?

La capacitación está destinada a personas mayores de 18 años con domicilio en Godoy Cruz.

Para inscribirse, es necesario presentar fotocopia del DNI y el comprobante de vacunación antitetánica.

¿Cómo realizar la preinscripción?

Las preinscripciones se realizan de forma online. Una vez seleccionadas las personas, se confirmará la inscripción por correo electrónico.

Para más información o consultas, se puede contactar al Centro de Formación Profesional Sarmiento al 261-3064945o a la Dirección de Educación y Capacitación Laboral al 4429331, de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30.