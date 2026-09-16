¿Qué están haciendo en el histórico playón deportivo de Dorrego?

La Municipalidad comenzó las obras para recuperar este espacio de 900 metros cuadrados, que tendrá una nueva superficie de hormigón, iluminación LED, mobiliario, cierre perimetral y nuevos aros de básquet.

La Municipalidad de Guaymallén comenzó los trabajos de renovación y puesta en valor del histórico playón deportivo ubicado en la intersección de Dorrego y Moldes, en el corazón del distrito Dorrego.

La intervención responde a reiterados pedidos de vecinos que reclamaban la recuperación de este espacio utilizado durante años como cancha de básquet y punto de encuentro para la comunidad.

Las tareas comenzaron con la demolición del antiguo piso de baldosas, debido a que gran parte de las piezas se encontraban rotas o sueltas. Posteriormente, el terreno fue llevado hasta su base natural y compactado para avanzar con la construcción de una nueva superficie de hormigón elaborado sobre los 900 metros cuadrados que ocupa el playón.

Más iluminación y seguridad

La renovación contempla además la instalación de cuatro torres metálicas con baterías de luces LED, junto con trabajos de pintura y demarcación del espacio deportivo.

También se incorporará mobiliario urbano, nuevos aros de básquet y un cierre perimetral, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y permitir que el lugar pueda ser utilizado durante la noche.

Desde el municipio señalaron que la intervención busca recuperar no solo la infraestructura deportiva, sino también el entorno y el carácter comunitario que históricamente tuvo este espacio de Dorrego.

La renovación del playón forma parte de las intervenciones urbanas que lleva adelante Guaymallén en sectores del departamento, con obras destinadas a mejorar los espacios públicos y promover actividades deportivas y recreativas para niños, jóvenes y familias.