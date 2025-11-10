El Gobierno provincial dispuso el bloqueo total de la plataforma Roblox en instituciones educativas públicas y privadas. La medida busca prevenir riesgos digitales como el grooming y la exposición de menores a contenidos inapropiados.

En las últimas horas, el Gobierno provincial dispuso el bloqueo de Roblox en todas las escuelas de Mendoza, una medida preventiva que ya comenzó a aplicarse en establecimientos públicos y privados. La decisión fue anunciada por el Ministerio de Educación, Infancia y Cultura, a través de la Dirección General de Escuelas y la Dirección de Acompañamiento Escolar, con el objetivo de proteger a niños y adolescentes de riesgos vinculados al entorno digital, especialmente el grooming y la exposición a contenido inapropiado.

La resolución se suma a políticas similares adoptadas en otras provincias del país, como CABA y Córdoba, donde también se avanzó en restricciones a plataformas con canales abiertos de comunicación entre menores y desconocidos.

¿Qué es Roblox y por qué lo bloquearon en todas las escuelas de Mendoza?

Roblox no es simplemente un videojuego. Es una plataforma virtual donde millones de usuarios juegan, crean y comparten experiencias en línea. Fue lanzada en 2006 y se convirtió en uno de los espacios digitales más elegidos por niños y adolescentes.

Permite a los usuarios:

Jugar millones de juegos diseñados por otros jugadores

Crear experiencias propias con la herramienta Roblox Studio

Socializar con usuarios de todo el mundo

Comprar y vender objetos virtuales usando la moneda digital Robux

Acceder desde celulares, PC, consolas y tablets

Su éxito global creció por su accesibilidad y variedad de experiencias interactivas, pero esa amplitud también exige cuidados en el uso por parte de menores.

Los riesgos de Roblox: grooming, chats y contenido inapropiado

El formato abierto de Roblox también presenta riesgos: chats sin monitoreo, interacción con adultos desconocidos, acceso a “condos” (espacios dentro de la plataforma donde se oculta contenido sexual explícito) y conversaciones inapropiadas.

La Dirección de Acompañamiento Escolar confirmó que el bloqueo se ejecutó mediante un filtro aplicado por los proveedores de internet en todas las redes educativas para que no se pueda acceder a Roblox en las escuelas. “La medida apunta a prevenir y acompañar el uso digital, frente a los peligros que se están detectando”, señalaron desde el organismo.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió bloquear la página oficial de Roblox de forma preventiva el 31 de octubre. Esto se decidió luego de que las familias reportaran un presunto caso de grooming fuera del ámbito escolar, lo que encendió las alertas sobre el uso de esta plataforma dentro de las escuelas.

¿Qué es el grooming y por qué preocupa?

El grooming es una forma de acoso sexual en línea donde un adulto se hace pasar por un menor para ganarse la confianza de niños o adolescentes, con el fin de obtener información personal, fotografías o videos íntimos.

Las autoridades sostienen que Roblox, al funcionar como un espacio social con chats, avatares y canales privados, puede convertirse en un entorno riesgoso si no hay supervisión de adultos.