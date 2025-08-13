¿Qué día NO hay clases: viernes 15 o lunes 18?

Aunque el viernes 15 no habrá clases por tratarse de un día no laborable, el lunes 18 de agosto será una jornada escolar y laboral normal en todo el país, salvo en dos localidades bonaerenses con asueto local.

En los últimos días circuló información confusa sobre los feriados de agosto en Argentina, especialmente en relación al calendario escolar. En esta nota te explicamos qué días hay clases y cuáles no, según el cronograma oficial.

Clases ¿Qué pasa el viernes 15 de agosto?

El viernes 15 de agosto de 2025 es día no laborable con fines turísticos, según el Decreto 1027/2024. Esto significa que la administración pública no trabaja, y por lo tanto no hay clases en las escuelas públicas. Las instituciones privadas pueden decidir si adhieren o no, pero en la mayoría de los casos también suspenden actividades.

¿Y el domingo 17?

El domingo 17 de agosto se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, un feriado nacional no trasladable. Al caer domingo, no modifica el calendario laboral ni escolar.

¿Hay clases el lunes 18?

Sí. El lunes 18 de agosto es laborable en todo el país, salvo en dos localidades bonaerenses donde habrá asueto administrativo:

Tres Algarrobos (Carlos Tejedor) : 124° aniversario de su fundación.

: 124° aniversario de su fundación. General Rivas (Suipacha): Día del santo patrono.

En esas localidades, no trabajarán los empleados públicos ni la sucursal local del Banco Provincia, pero en el resto del país la jornada será normal, con clases y actividad laboral habitual.

En resumen: