Proponen no cobrar más el estacionamiento en el microcentro para reactivar el comercio

Un proyecto legislativo plantea liberar el sistema de Estacionamiento Medido Digital durante seis meses. La iniciativa busca incentivar el consumo y mejorar la circulación en la zona céntrica.

El concejal Ricardo García, del Frente Verde, presentó una propuesta que establece la gratuidad del estacionamiento medido en el microcentro por un período de 180 días. La medida alcanzaría a todas las áreas donde funciona el sistema digital y mantendría el límite de dos horas por vehículo, con el objetivo de garantizar la rotación de espacios.

La iniciativa surge en un contexto de caída en las ventas minoristas y apunta a eliminar el costo de estacionar como una barrera para los consumidores. Según el edil, el centro mendocino compite con las compras online y con centros comerciales periféricos que ofrecen estacionamiento gratuito o facilidades de acceso.

Antecedentes de la medida

Desde el 1 de agosto, la Municipalidad de Mendoza aplica una reducción del 50% en la tarifa de estacionamiento medido digital de lunes a viernes, entre las 13 y las 16. El proyecto de García amplía ese beneficio y propone llevar la tarifa a cero durante seis meses, sin limitarse a una franja horaria específica.

Impacto esperado

Comercio local: se busca atraer más clientes al microcentro y reactivar la actividad de los locales.

se busca atraer más clientes al microcentro y reactivar la actividad de los locales. Rotación vehicular: el límite de dos horas permitiría mantener la circulación y disponibilidad de espacios.

el límite de dos horas permitiría mantener la circulación y disponibilidad de espacios. Recaudación municipal: la gratuidad implicaría resignar ingresos, aunque se plantea evaluar si el beneficio económico para el comercio compensa esa pérdida.

la gratuidad implicaría resignar ingresos, aunque se plantea evaluar si el beneficio económico para el comercio compensa esa pérdida. Empleo: los trabajadores del sistema de estacionamiento conservarían sus funciones, enfocadas en el control de permanencia y asistencia a vecinos.

Evaluación futura

Al concluir el período de prueba, el municipio debería analizar indicadores como la afluencia de personas, la evolución de las ventas y la dinámica vehicular en el microcentro. El objetivo es determinar si la gratuidad del estacionamiento contribuye efectivamente a revitalizar la zona comercial.