Potrerillos: murió un hombre tras un choque entre un auto y un camión

Un choque frontal entre un auto y un camión ocurrido durante la noche del domingo en la Ruta 7, a la altura de Potrerillos, dejó una persona fallecida, una mujer en grave estado y obligó a un amplio operativo que mantuvo el tránsito restringido durante varias horas.

Según la información brindada desde el lugar, el impacto fue frontal. En el vehículo menor viajaban cinco personas: el conductor, que falleció como consecuencia del choque, una mujer que fue trasladada en grave estado a un hospital y tres ocupantes que viajaban en el asiento trasero, entre ellos una niña de cuatro años. Afortunadamente, estos últimos no presentaban heridas de gravedad.

A raíz del siniestro, se produjo una importante congestión vehicular en el corredor internacional, teniendo en cuenta el intenso movimiento de tránsito por el regreso de turistas desde Potrerillos y de personas que descendían de alta montaña, incluso desde Chile. En el lugar trabajaron bomberos voluntarios de Luján de Cuyo y de la delegación Potrerillos, personal de Policía Vial y Gendarmería Nacional, quienes realizaron tareas de rescate y despeje de la calzada.

Durante varias horas, el tránsito permaneció restringido, especialmente en la mano que va hacia Uspallata, por donde circulaba el camión al momento del impacto. Finalmente, ya durante la madrugada, la ruta quedó completamente liberada en ambos sentidos.

De acuerdo con los primeros datos obtenidos en el lugar, el dosaje de alcohol del conductor del camión habría arrojado un resultado positivo de aproximadamente 0,60 gramos de alcohol en sangre. Cabe recordar que para conductores profesionales rige la tolerancia cero. Esta información aún debe ser confirmada oficialmente por las autoridades competentes.

El lugar del choque es una zona marcada por antecedentes de siniestros viales, incluso con la presencia de una estrella amarilla en el asfalto que recuerda a otra víctima fatal. La investigación continúa y las autoridades indicaron que se ampliará la información a medida que avance el caso.