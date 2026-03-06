Postergaron el Acto Central de la Vendimia: cómo pedir la devolución de las entradas de la repetición para ver a Luciano Pereyra

Debido al pronóstico de tormentas para el Gran Mendoza las autoridades reprogramaron el Acto Central para el domingo 8 de marzo. Vas a poder vivir la previa desde las 18 por El Nueve Televida y luego el espectáculo desde las 21.

Las autoridades provinciales confirmaron la postergación del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 debido al pronóstico de lluvias y tormentas en Mendoza para la noche del sábado. El espectáculo vendimial finalmente se realizará el domingo en el Teatro Griego Frank Romero Day, jornada en la que también se presentará el cantante Luciano Pereyra. Sin embargo, la repetición se pasará para el miércoles 11 de marzo. Además, habilitarán la devolución de entradas.

El nuevo cronograma de la Vendimia 2026

Tras la reprogramación, el cronograma oficial de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 quedó organizado de la siguiente manera:

Domingo 8 de marzo: se realizará el Acto Central “90 cosechas de una misma cepa” , junto con la elección de la Reina Nacional de la Vendimia . En el escenario participarán Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo , y el cierre estará a cargo de Luciano Pereyra . Vas a poder ver la previa desde las 19 y el acto central a partir de las 21 por la pantalla de Canal 9 Televida.

Lunes 9 de marzo: habrá shows musicales sin repetición del acto central . Se presentarán El Chaqueño Palavecino, Magui Olave, La Re Pandilla, Desakta2 y La Banda de Carlitos con Euge Quevedo .

Martes 10 de marzo: actuarán Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva , también sin repetición del espectáculo vendimial.

Miércoles 11 de marzo: se realizará la segunda repetición del Acto Central, que marcará el cierre de las actividades, con la participación de Las Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos.

Qué pasa con las entradas y cómo pedir la devolución

Desde la organización aclararon que el domingo 8 de marzo podrán ingresar al Teatro Griego Frank Romero Day únicamente quienes compraron entradas para el Acto Central.

En cambio, las personas que adquirieron tickets para la repetición deberán asistir a la nueva fecha programada para el miércoles 11 de marzo. “Las entradas del sábado 7 de marzo serán válidas para el domingo 8 de marzo de 2026. Incluirá: Acto Central + Elección de la Reina 2026 + Show de Luciano Pereyra. Las entradas del domingo 8 de marzo serán válidas para el miércoles 11 de marzo de 2026. Sólo ​repetición del Acto Central”.

Ante esta situación, y teniendo en cuenta que muchos espectadores habían comprado entradas para la repetición con el objetivo de ver a Luciano Pereyra, el Gobierno de Mendoza informó que se habilitará la posibilidad de solicitar la devolución del dinero.

El trámite podrá realizarse a partir del jueves 12 de marzo a través de la plataforma Entradaweb, a través del correo devolucionvendimia@entradaweb.com.ar, adjuntando el código de venta (se encuentra debajo del QR), donde los usuarios deberán gestionar el reintegro correspondiente por las entradas de la repetición de la Vendimia 2026.