¿Por qué los adolescentes están desmotivados con la escuela?

La DGE analizó el informe de la UCA sobre la desmotivación escolar y destacó que la incertidumbre sobre el futuro influye en los jóvenes. Desde Educación impulsan cambios en las secundarias para fortalecer el vínculo de los estudiantes con la escuela.

La preocupación por la motivación de los estudiantes volvió a instalarse en el debate educativo luego de un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) que puso el foco en el vínculo de los jóvenes con la escuela. En Mendoza, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) aseguran que el fenómeno no solo se explica dentro del aula, sino también por un contexto social marcado por la incertidumbre sobre el futuro.

La subsecretaria de Educación de Mendoza, Claudia Ferrari, se refirió al tema y explicó que desde el sistema educativo provincial ya se trabaja sobre distintos indicadores relacionados con el desempeño y el compromiso escolar.

“Hay aspectos que siempre estamos analizando, como la propuesta pedagógica, la motivación de los chicos y la asistencia a clases, porque tienen influencia sobre los resultados escolares”, señaló la funcionaria.

En ese marco, destacó el avance del programa denominado “Secundarias de Innovación”, una iniciativa que actualmente se implementa en 100 de las 350 escuelas secundarias de Mendoza y que busca transformar la experiencia educativa para acercarla más a los intereses de los estudiantes.

Según explicó Ferrari, el objetivo es revisar la propuesta pedagógica, la organización institucional, el currículum y la formación docente, con el fin de construir escuelas más dinámicas y conectadas con la realidad cotidiana de los jóvenes.

La propuesta apunta a que los aprendizajes dejen de presentarse de manera fragmentada y pasen a abordarse desde situaciones concretas o problemas que resulten significativos para los estudiantes. “Cuando los chicos sienten que el conocimiento les sirve para resolver cuestiones de su vida diaria, eso genera una motivación distinta”, remarcó.

La incertidumbre, un factor clave

La subsecretaria sostuvo además que la desmotivación escolar no puede analizarse únicamente desde lo educativo. A su entender, existe un fuerte componente cultural vinculado a la incertidumbre que enfrentan los jóvenes respecto de su futuro.

“Hoy los chicos no tienen la certeza que tenían generaciones anteriores, donde estudiar y trabajar parecía garantizar un futuro prometedor. Muchos viven una lucha interna sobre qué hacer y hacia dónde ir”, indicó.

En ese contexto, Ferrari consideró que la escuela debe asumir un rol de acompañamiento, pero también subrayó la importancia de las familias y de la comunidad en general. Por ello, destacó las estrategias de participación impulsadas por la DGE, con propuestas dirigidas a madres, padres y entornos cercanos.

“La escuela sola no alcanza. Los estudiantes pasan tiempo con sus familias, amigos, en el club o el barrio. Por eso también buscamos construir redes de acompañamiento”, sostuvo.

Finalmente, remarcó que uno de los principales objetivos es que los jóvenes finalicen la secundaria y obtengan el título, una herramienta que consideran fundamental para definir un proyecto de vida, ya sea vinculado al trabajo, el emprendedurismo o la continuidad de estudios superiores.

Desde la DGE entienden que escuchar la voz de los estudiantes, adaptar las propuestas a sus intereses y brindar certezas en un contexto cambiante son claves para combatir la desmotivación y fortalecer el vínculo de los jóvenes con la escuela.