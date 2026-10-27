¿Por qué el SMN pintó a Mendoza de verde oscuro?

El mapa de precipitaciones del Servicio Meteorológico Nacional muestra que Mendoza registró importantes excesos de lluvia durante octubre. El fenómeno también afectó a otras provincias y estuvo asociado a la influencia de El Niño y a un bloqueo anticiclónico en el Atlántico Sur. Además, gran parte del país tuvo temperaturas inferiores a las habituales para esta época del año.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó mapas con las anomalías de temperatura y precipitaciones registradas durante octubre de 2026, con datos correspondientes al período comprendido entre el 1 y el 25 del mes. En uno de ellos, Mendoza aparece pintada de verde oscuro, un color que refleja los importantes excesos de lluvia registrados en distintos sectores de la provincia.

Pero ¿por qué llovió tanto en Mendoza? Según el análisis meteorológico, el comportamiento de las precipitaciones estuvo relacionado con la influencia de El Niño y con un bloqueo anticiclónico persistente sobre el océano Atlántico Sur, que potenció las condiciones asociadas a este fenómeno.

Qué significa que Mendoza aparezca de verde oscuro en el mapa del SMN

El mapa de anomalías de precipitación permite comparar la cantidad de lluvia registrada con los valores que normalmente se esperan para un determinado período.

En este caso, las tonalidades verdes representan anomalías positivas, es decir, precipitaciones superiores a las habituales. Cuanto más intenso es el color, mayor es el exceso de lluvia respecto de los valores normales.

Mendoza aparece entre las zonas más afectadas por este comportamiento, junto con el oeste de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. También se observaron excesos de precipitación en el noreste de Corrientes y en Misiones.

Estas condiciones pueden generar complicaciones, especialmente cuando las lluvias se concentran en períodos cortos o superan la capacidad de absorción del suelo y de los sistemas de drenaje.

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El Niño y el bloqueo anticiclónico, detrás de las lluvias

De acuerdo con el análisis meteorológico, la señal de El Niño sobre Mendoza y el centro-norte de la Patagonia fue potenciada por un bloqueo anticiclónico persistente en el Atlántico Sur.

Este tipo de bloqueo atmosférico puede modificar la circulación habitual de los sistemas meteorológicos y favorecer que determinadas condiciones se mantengan durante más tiempo.

La combinación de estos factores contribuyó al patrón de precipitaciones observado durante octubre, con excesos de lluvia en Mendoza y otras regiones del país.

Un octubre inusualmente frío en gran parte de Argentina

El mapa de temperaturas medias del SMN también muestra un comportamiento particular durante octubre. Desde el noreste de la Patagonia hasta el extremo norte del país predominó un período inusualmente frío, con temperaturas entre 2 y 4 grados por debajo de los valores normales para la época.

En contraste, el sudoeste y el sur de la Patagonia registraron temperaturas superiores a las habituales, con un octubre mucho más cálido de lo normal.

Según el análisis, este patrón térmico también estuvo potenciado por la circulación de bloqueo persistente sobre el Atlántico Sur.

De esta manera, octubre dejó un escenario meteorológico marcado por lluvias superiores a las normales en Mendoza y otras provincias, junto con temperaturas inferiores a las habituales en amplias zonas de Argentina.