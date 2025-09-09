Por el Viento Zonda la DGE suspendió las clases en Malargüe este martes: ¿Qué pasará en los otros departamentos?

La Dirección General de Escuelas dispuso la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles y modalidades de Malargüe por la presencia de viento Zonda este martes 9 de septiembre.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este martes 9 de septiembre se suspenderán las clases presenciales en Malargüe durante los turnos vespertino y nocturno, debido a la presencia de viento Zonda en la zona.

La medida alcanza a todas las escuelas y modalidades educativas del departamento, y establece que las actividades deberán continuar de forma virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza.

Desde la DGE aclararon que la decisión se tomó por prevención, ante las ráfagas que afectan al sur de la provincia. En tanto, confirmaron que en el resto de Mendoza las clases se desarrollan con normalidad, sin interrupciones en los demás departamentos.

Miércoles 10-09-2025

Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sudeste. Nevadas en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 10°C

Jueves 11-09-2025

Poca nubosidad con leve descenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 10°C

Viernes 12-09-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 11°C